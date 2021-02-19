新劇演情侶 張振朗著厚底鞋襯高海寧

高海寧劇中角色因意外受傷失憶，智商得8歲，要靠張振朗教導重新學習生活，故沒有親密戲分。張振朗笑言會跟高海寧鬥身材，在劇中除衫騷肌，「之前除衫拍《拳王》後，我立即狂食，現在又要戒口減肥」。高海寧即笠高帽說期待睇張振朗的曲線美。

談到無綫再有高層人事變動，曾志偉回巢擔任副總經理，將接管綜藝、音樂製作及節目？高海寧期望參與真人騷及競技遊戲，「希望有節目幫我找配偶，我見陳喬恩都是拍節目認識到男友，又好想嘗試去荒島求生」。張振朗則愛尋求刺激，希望可參與賽車及極限運動，「好似揸電單車飛越山丘，或用一日時間挑戰極限，我不怕冒險」。他又稱一向以演員工作為先，若有機會發展歌唱事業就當錦上添花。

糖妹無意轉投星夢

糖妹跟志偉曾合作劇集《女人俱樂部》，又是對方新抱王敏奕的好友，她說：「疫情下減少做騷，好渴望多些音樂節目，畀機會我唱歌。」但她無意加入星夢，「我已簽長約，唱片公司老闆好惜我」。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com