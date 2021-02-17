【開箱】《電影試愛》 疫下一屋兩人論情說戲

爭吵和解再爭吵

《電影試愛》有點像舞台劇，如果不抗拒喋喋不休的對白，會看得幾過癮，否則可能未看夠10分鐘已想關機。故事講述Malcolm是正冒起的編導，電影開始時，他跟同居女友Marie出席完新片首映禮回到家中，後者為男友煮芝士通粉當消夜，卻比往常沉默，正沉醉在剛才觀衆熱烈反應的Malcolm開始察覺不妥，並追問Marie為何事生氣？

Marie最初否認，還推說明天再談，最終按捺不住斥責Malcolm在首映禮致辭時多謝了全世界，唯獨遺忘她。最重要是新片講述黑人少女艱苦戒除毒癮，Marie深信男友是以她的經歷為藍本。兩人爭吵一場後，Malcolm解釋只有片中女主角Imani很絕望的一面取材自她，其餘都是從過往衆多女友身上得到靈感。兩人緊張氣氛稍緩之際，Malcolm看到《洛杉磯時報》的網上影評，雖然讚好，他反而憤憤不平，認為對方只聚焦他的黑人身分，忘記了電影本身。Marie再次批評他把自我放得太大，忽略了其他。兩人再次和好及調情後，Marie又挑釁Malcolm為何當初從沒邀請她為Imani一角試鏡，深信自己的演出會令該片更好，兩人再次怒火冒升指摘對方在事業方面太過自我。去完洗手間回到客廳的Marie，手拿着刀不時指向Malcolm，又自稱其實從未戒除毒癮，完全嚇倒Malcolm，此時Marie大笑起來說不過在重演Imani的其中一幕。兩人回到房間，不自覺又吵起來，這次Marie教訓Malcolm說，他從來對她的所有事都以為是理所當然，包括致謝時忘記提及她，以及兩人之間的真情才是啓發他新片的主因。此刻他倆變得沉默，互相道謝後關燈入睡。翌日Malcolm醒來，看到Marie在屋外，走到她身旁，一起看着前方，不知道他們的關係怎樣走下去。

此片由森里雲遜（Sam Levinson）編導，其父是《手足情未了》金像導演巴利里雲遜（Barry Levinson），森也是美劇《毒癮女孩》的原創者，該劇為扮演吸毒少女的「蜘蛛女」辛蒂雅（Zendaya）帶來史上最年輕艾美獎視后殊榮。去年森里雲遜和辛蒂雅原準備開拍《毒》劇特別篇，怎料疫情爆發，劇組停工，兩人開始討論能否拍一部電影，森並着手撰寫劇本，鎖定辛蒂雅演Marie；又希望可邀請《臥底天王》尊大衛華盛頓（John David Washington）演出。不過去年尊大衛憑《天能》爆紅，若邀請他演出這齣低成本電影，森認為可能太冒昧，尤其台前幕後都可能要投資一份。

3000萬美元賣出版權

森拍《暗殺國度》期間，監製正是尊大衛的胞妹Katia，因而取得尊大衛的聯絡電話；怎料只念了10頁劇本給對方聽，他已答允演出。森隨即花了8萬美元買黑白菲林，以示決心，並向編劇、導演及演員等3個公會申請開工。萬事俱備，去年6月17日開鏡，大概拍了兩星期就煞科。電影場景是加州北部海濱小鎮卡梅爾一間很漂亮的房子；按照當時的防疫規定，拍攝現場不得多於12人，劇組在拍攝前後兩星期必須隔離；另外開工期間也需每日量體溫及做足防疫衛生措施。

據悉攝影師及佈景設計師都來自《毒癮女孩》；為減省人手，兩名主角要自備戲服及親自化妝；結果成本僅250萬美元，在去年9月舉行的多倫多影展，Netflix以3000萬美元買下《電影試愛》的全球版權，有份「貢獻」此片的台前幕後，都得到應有回報。

《電影試愛》本月5日在Netflix上架，有評論批評劇本，但讚導演森里雲遜的處理及兩名主角的演出；也有人質疑36歲的尊大衛與24歲的辛蒂雅年齡太懸殊。前者受訪時並不認同，自言戲齡遠比視后辛蒂雅小。聲線跟金像影帝父親丹素華盛頓（Denzel Washington）有八成相似的尊大衛，除了小時候客串過爸爸主演的電影外，大學畢業後成為美式足球員，直到2015年才重投家族的演藝事業，參演劇集《欖球人生》。對比童年時已表演唱歌跳舞的辛蒂雅，尊大衛的演出經驗確實不及她豐富及全面。演出過《大娛樂家》及《蜘蛛俠：決戰千里》等片的辛蒂雅，在《電影試愛》也證明了自己不但有模特兒身材和能歌善舞，她更有種特殊魅力，無論默默流淚或拿着利刀揮舞似毒癮發作或抑鬱症再現的場面，都演得出色，無愧視后之譽。