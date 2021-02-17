李瑞鎮宋仲基兩劇夾擊 《Penthouse 2》未播先登話題榜

文：蘇珮欣

李智雅、金素妍及柳真合演的《The Penthouse》，去年10月開播，首季16集叫好叫座；第2季本月19日起逢周五、六晚播出。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。

SBS昨公開第2季劇照；今季集中講述居住在首爾頂級豪宅Hera Place的家長，為守護子女將來，不惜一切踐踏對手及復仇。承接首季劇情，李智雅被丈夫（嚴基俊飾）殺害後，他向「小三」金素妍求婚，男方眼中充滿愛意，金素妍則一臉驚訝；二人感情能否開花結果，成為今季焦點。據報這場戲去年拍攝，其時金素妍與嚴基俊剛拍竣首季，隨即為新一季開工，二人亦默契倍增，現場氣氛愉快。

據韓國good data調查顯示，《The Penthouse 2》未開播已打入2月份第2周的話題榜亞軍，僅次於日前大結局的tvN劇集《哲仁王后》，季軍是男團SF9路雲與《請融化我吧》元真兒合演的JTBC新劇《前輩，那支口紅不要塗》。

《怪物》打對台

《The Penthouse 2》承接首季口碑，備受矚目，可是本周有3齣新劇同期開播，先是《德魯納酒店》呂珍九與《吹笛子的男人》申河均合演的JTBC《怪物》，跟《The Penthouse 2》同時段打對台。《怪物》講述兩男為拘捕連環殺人犯而打破法律與原則的故事。香港觀眾可於「黃Viu」同步收看。

《Times》《黑道律師》周六首播

接着是逢周六、日晚播出的OCN新劇《Times》及tvN的《黑道律師文森佐》，前者由《結婚契約》李瑞鎮與《梨泰院Class》李周映合演，講述來自未來的李周映與扮演記者的李瑞鎮通電話，希望阻止父親死亡的故事。宋仲基擔正的《黑道律師文森佐》則講述他的角色捲入黑幫鬥爭，與新晉女律師合力伸張正義的故事。據報《炸雞特攻隊》陳善圭與《藍海傳說》李熙俊亦會客串一角，兩人先後與宋仲基合演過《勝利號》及《波哥大》。

另一方面，《Times》昨日舉行網上記者會，李瑞鎮透露劇本十分有趣，所以吸引他接拍。李周映自言是劇中年紀最輕的演員，所以備受寵愛，又稱拍攝精神崩潰的戲分時，獲資深男星金永哲帶入戲。《Times》緊接高收視的《驅魔麵館》播出，金永哲對新劇充滿信心，並承諾若收視超越《驅》劇達13%，會每人派發4美元（約30港元），名額千個。