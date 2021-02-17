李幸倪效法師弟P1X3L 一嘗當跳舞歌手

去年底Gin Lee推出的大碟《Dear Secret》口碑甚佳，早前已推出第二版，她說：「好感恩，在疫市可以出碟，亦賣得不錯。疫情對我的工作和收入都非常大影響，希望疫情快些過去，一切回復正常。目前正籌備下一張唱片，今次再大膽嘗試，想好似P1X3L咁又唱又跳。」P1X3L和Jace同聲歡呼贊成。

Jace拒發展網上情緣

每年農曆新年，Jace都會和家人等一行10多人去旅行，今年被迫留港，但傳統大年初一向父母斟茶𢭃利市的習慣不變。Jace去年推出的歌曲《隔離》成績非常好，獨唱和合唱版MV點擊率接近500萬，她說：「有人睇又喜歡我已經開心，數字無留意。」

早前她推出新歌《虛擬人與我》，講現今網絡世界識朋友和談戀愛，現實生活，她未試過發展網上情緣，並說：「我怕，不是驚畀人呃錢，我邊有幾千萬畀人呃，幾千元都呃我唔到，一聽到錢就收線，驚畀人呃感情。」

P1X3L參演港版《大叔的愛》

P1X3L的George自爆試過在網上交友，亦曾相約見面，沒貨不對辦。三子雖然是年輕人，但很重視農曆新年，一定與家人吃團年飯，Phoebus說：「新年我超喜歡吃蘿蔔糕，幾個人一下子就消化兩底。」

他們已推出首隻跳舞快歌《Braceless》，未來除唱歌，還會分開拍劇和綜藝節目，ViuTV開拍的港版《大叔的愛》，他們也有份參演，至於有沒有「男男」親吻場面，他們未收到劇本，表示劇情需要可以接受蜻蜓點水，濕吻就不好了。

記者：柯美

攝影：孫華中

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