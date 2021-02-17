盼牛年通關 赴台灣解相思苦 鄧麗欣憑感覺 隨時閃嫁王子

記者：陳釗

攝影：孫華中

鄧麗欣（Stephy）感覺去年很踏實，多了很多私人時間，是好好跟自己相處的一年，她說：「因為以前忙於工作周圍飛，腦裏都是圍繞工作，感覺很不踏實，這一年反而多了跟自己傾偈，感覺上認識多了自己，心靈上亦比較滿足。」經歷被疫情籠罩的一年，Stephy對「珍惜」有更深體會，以前總覺得很多東西都是理所當然，但有些事情原來並非必然，所以要珍惜所擁有的一切，尤其這年聽到一些好消息，會特別覺得感恩，這種感受比以往大很多。

跟男友雙親電話拜年

受疫情影響，Stephy與台灣男友王子被迫長期分隔異地，農曆新年也未能赴台，Stephy表示會透過電話向對方家長拜年。新年願望是否希望見多些男友，黐實對方？Stephy笑說：「第一希望是通關，這就不用擔心幾時見到，幾時見不唔到，這不止我，大家都很希望可以去旅行。」

經歷疫境，這段異地戀是否更堅固？她說：「以前覺得很理所當然，很容易見到面，但現在不要說香港台灣，就算九龍新界，免得過都不要見，所以能夠見面，相聚是應該要珍惜。」Stephy透露兩人已有10個月無見，笑問男友可有跟她唱其經典歌《不要離我太遠》？Stephy甜絲絲說：「無辦法啦，我們日日都要唱這首歌，哈哈。」重逢後會否即刻跟王子閃婚？她說：「疫情過了再說吧，太多事情人算不如天算。我是看感覺，不是很喜歡太長遠計劃的人。」

被封「民選視后」意料之外

早前Stephy憑ViuTV劇《男排女將》蔣家瑜一角獲選為「民選視后」，相隔17年再拍港劇有此佳績，Stephy稱這是去年其中一樣最開心的事，亦沒想過，並說：「由我接拍這套劇到播出，其實一直都無想過成績。電影我反而會去想票房成績，或者觀眾的口碑如何，但電視劇真的沒想過，因為已經做了一件喜歡的事情，拍到排球題材的劇集，算是完成了一個夢想，沒想過之後還有那麼多Bonus。除了觀眾喜愛和收視好外，最令我開心的是，帶出了劇集想表達的信息，我真的看到這套劇有感染到一些人，給予正能量，讓人重拾已經放低的運動或理想。」

想開演唱會回饋歌迷

Stephy稱若遇到好劇本會再接電視劇，今次拍完發覺原來拍劇都幾好玩，又可以在家追看自己演出，她說：「電視劇和電影給我的滿足感幾唔同，《男》的滿足感來自題材，一來是我喜歡的排球，故事亦是我以前經歷過的，所以很開心。」

談到不少歌迷常留言，希望她多點唱歌，Stephy稱每次看到這些留言，都會令她覺得是時候回饋歌迷，之前她唱了兩首主題曲後，都有少少歌癮發作，所以希望將之前在內地的巡迴演唱會在香港舉行，與歌迷相聚。

願嘗試挑戰大膽角色

踏入牛年，Stephy會繼續專注演藝事業，亦有很多工作計劃，但要視乎疫情進展，不過火力會集中在電影上，她笑言：「可能去年比較靜，很有戲癮，好想快點演戲。」她透露在接角色上是比較開放的一個人，不會有太多顧慮，並說：「會隨着年紀，還有哪個階段是否適合選角，我不會說條底線愈來愈闊，或愈來愈低，也沒說過以前可以露到哪裏，現在又可以露到哪裏，這不是一個數字，整件事需要多方面配合，例如角色和表達上是否真正需要，這才是我最看重的。（若有需要不介意大膽少少？）是呀，可以的。」

Wardrobe & Shoes：Max Mara

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Jewelery：Chaumet

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