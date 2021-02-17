《狂舞派3》《拆彈2》初七搶閘賀歲 蔡瀚億新春三響炮 期待見觀眾

《逃獄兄弟》第二檔出擊

戲院明日（初七）重開，搶閘賀歲的電影有《拆彈專家2》、《狂舞派3》、《神奇女俠1984》、《靈魂奇遇記》及《金氏殺機》，接着第二檔於下周四（2月25日）上映的電影有張繼聰、譚耀文、栢天男等主演的《逃獄兄弟》；林超賢執導、彭于晏主演的《緊急救援》；以及去年金馬獎橫掃5獎成大贏家的《消失的情人節》。

《阿索》《熱血》成疫下犧牲品

去年12月2日關院前上映僅5天的兩部港產片《阿索的故事》及《熱血合唱團》，因目前有多部新片排隊等上映，缺乏檔期下或無機會重映，成為疫情下戲院停業的犧牲品。原定去年12月3日上映的紀錄片《好好拍電影》及《一秒拳王》皆再排期上映，其中《一》片在年初七起先安排優先場。本來安排於賀歲第一檔上映的《不日成婚》，則延至4月1日復活節檔期上映，跟數部動畫片《古魯家族2》、《STAND BY ME 多啦A夢2》等對撼。

蔡瀚億牛年願望多拍港產片

蔡瀚億主演《狂舞派3》及《拆彈專家2》，亦客串《一秒拳王》，「三響炮」出擊的蔡瀚億表示非常期待：「我餓咗好耐喇！我以為已習慣了上網睇電影，當知道戲院重開，我好渴望重返戲院跟大家一齊睇戲，尤其是《狂舞派3》，票房方面不到我去想，我最期盼是可跟觀眾見面，這是香港電影很重要的元素，我甚至認為，若有映後座談會就更正。始終《狂舞派》陪住觀眾成長，也陪住我成長，相隔8年再有續集，我覺得是觀眾締造出來的成果，然後去分享這個成果。」談到他演出的3部片佔兩部是續集？蔡瀚億感謝香港觀眾喜歡，大家都有共鳴才有續集，「我今年的願望就是能多拍香港電影，可透過電影跟觀眾分享，這點很重要」。

導演黃修平想拍瘋狂歌舞片

《狂舞派3》導演黃修平面對戲院限制入場人數，票房受影響，他以平常心面對，認為無得擔心。他當年執導《狂舞派》於2013年上映，除贏得口碑，累計票房亦有逾1300萬元，並為他帶來金像獎「最佳新晉導演」殊榮，但他沒乘勝追擊開拍續集，反而事隔多年才開拍《狂舞派3》。

對於原班人馬拍《狂舞派3》，黃修平感覺像一班朋友敘舊，大家很團結，「當初大家帶着問號參與《狂舞派》，即使對這部電影不太相信及沒期待，仍然百分百投入，才成就了《狂舞派》的成績，所以再開拍續集，這種團隊關係很珍貴，特別是在現今這個世代，令我想將這個系列拍下去，不排除再拍續集，但單純以個人出發，就想拍部沒太多包袱、娛樂性豐富的歌舞片，是瘋狂地載歌載舞，但要社會令我有這樣的心情、觀眾又想睇一部開心電影才可以，現在無可能成事」。

黃修平表示《狂舞派3》有觸及對地產霸權的控訴，但核心是社會有很多爭議下、每個人的意氣之爭，如何抉擇，「這部戲是講一個大現象，每個人內心的掙扎」。很多觀眾看完黃修平的《狂舞派》和《哪一天我們會飛》都覺得是年輕人追夢電影，但他十分介意這樣說，「這樣說太表面及廉價，《哪》片是敲問追夢這件事，不是單純鼓勵什麼是追夢」。

記者：柯美、鍾一虹

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