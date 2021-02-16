【開箱】《陰陽師：晴雅集》捲剽竊風波 內地BL片遭滑鐵盧

改編日作家夢枕獏同名小說

改編日本作家夢枕獏同名小說的《陰陽師：晴雅集》，去年12月25日在內地開畫，劣評如潮，結果上映11日後，票房收4.5億人民幣落幕，跟此片同期拍攝並已完成後期製作的前傳《陰陽師：瀧夜曲》，能否重見天日，實在難言樂觀。《陰陽師：晴雅集》故事講述盡得師尊真傳的年輕陰陽師晴明（趙又廷飾），奉師遺命前往天都城，表面上參與王室的祭天大典，實情是阻止被封印300多年的禍蛇重現人間，避免殃及蒼生。晴明抵埗後即跟武士博雅（鄧倫飾）不打不相識，加上南疆法師瀧夜（春夏飾）及司天監內廷法師鶴守月（汪鐸飾）之助，攜手斬妖除魔，然而過程並不順利，各人爾虞我詐，加上公主（王子文飾）形迹可疑，最終禍蛇降世，天下大亂。電影故弄玄虛，晴明等人早已發現公主跟鶴守月之間，似有不可告人秘密，於是加插古裝柯南式查案橋段，難免令人聯想起趙又廷主演舊作《狄仁傑之神都龍王》。隨着瀧夜慘死，謎底不言而喻，彷彿調查過程淪為白費，實在令人氣結。

《陰陽師：晴雅集》表面上是公主跟鶴守月追逐永恆的愛情悲劇，骨子裏卻在販賣晴明與博雅的同性情誼，從後者甘心成為前者的「式神」（任由陰陽師役使的靈體）已可見一斑。不過，由於內地禁止BL（Boy Love）題材，導演只好隱晦交代二人關係，好此道者只能意會而不能言傳，感覺相當尷尬。

《侍神令》同樣熟口熟面

值得一提的是，目前正在內地賀歲檔上映、改編自中國網易手機遊戲《陰陽師》的另一同類電影《侍神令》，從預告片段可見，同樣出現貌似《奇異博士》的咒語盾牌，就連《銀河守護隊》的火箭浣熊亦來「客串」一角，不過，內地傳媒卻未見鋪天蓋地的批判聲音。反觀《陰陽師：晴雅集》被指抄襲《奇異博士》，導致匆匆落畫，待遇有明顯差別。

《陰陽師：晴雅集》在劣評如潮下，結果獲得有內地「金草莓獎」之稱的金掃帚獎最令人失望電影、導演、編劇及男女主角等5項提名，得獎名單將於下月底揭曉，恐怕《陰》片呼聲甚高，至於郭敬明會否因此一沉不起？若要一片定生死，或許言之過早，亦不公允。

聲畫皆美未能彌補故事空洞

《陰陽師：晴雅集》亦非一無是處，電影找來《妖貓傳》金雞獎最佳美術得主屠楠，以及《攻殼機動隊》日本配樂大師川井憲次助陣，達至聲畫皆美的精品級數；由鄧倫及趙又廷的「黑白配」戲服，到天都城的亭台樓閣設計，全都美不勝收，令人目眩神迷。遺憾的是，錦衣美景靚人靚聲，如何出類拔萃都好，始終未能彌補故事的空洞和角色的乏味，抄襲風波只不過是此片的催命符而已。