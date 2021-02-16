前妻宋慧喬擔任品牌大使 宋仲基讚新劇媲美《少林足球》

《太陽的後裔》男女主角宋仲基與宋慧喬2019年離婚，結束近兩年的夫妻關係。回復單身的基哥努力工作，先後接拍電影《波哥大》及《勝利號》，前者因疫情影響暫時停工，後者已於本月初在影視串流平台Netflix上架；至於新劇《黑道律師文森佐》亦將緊接登場，本周六在tvN及Netflix同步首播。

學意大利語 主角以暴易暴

新劇講述宋仲基飾演意大利黑幫律師，為了完成秘密任務，於是從意大利返回韓國，遇上愛出風頭的新晉女律師全汝彬，二人以暴易暴，化身暗黑英雄，對付無良大集團。在記者會上，基哥被問到為何接拍本劇？他表示：「最近看到新聞，發現壞人無處不在，令我覺得很憤怒，很想有人去懲戒他們，《黑道律師文森佐》正是一個伸張正義的故事。」

宋仲基在電影《勝利號》及《波哥大》有西班牙文對白，《黑道律師文森佐》則要挑戰意大利語，他笑說：「以為兩者相差無幾，學習應沒有難度，事實卻非如此，幸好獲得老師指導，才能完成拍攝工作。」他對新劇讚不絕口，認為十分爽快，而且充滿魅力，「如果5分是滿分的話，我會給予9.7分，因為它題材新穎，令我聯想起周星馳主演的《少林足球》，以及丹素華盛頓的《叛諜裁判》」。

宋慧喬登雜誌封面

至於全汝彬和玉澤演早在《救救我》已曾合作，今次再度碰頭，關係變成師徒，當然更有默契，全汝彬表示演繹流氓律師角色難度甚高，幸得前輩指導，令她有很大發揮；玉澤演則是實習律師，以為可以保護全汝彬，結果錯漏百出，是個非常可愛的角色，希望大家喜歡。

提起宋仲基，他的前妻宋慧喬被指接拍《太陽的後裔》金牌編劇金恩淑的新作《The Glory》，趁新劇尚未開鏡，先接受時尚品牌Fendi邀請，擔任韓國首名品牌大使，親自示範春夏新裝，為雜誌《Harper's BAZAAR》拍攝封面及內頁照，長髮造型充滿文青感覺。

宋慧喬在訪問中表示，過去曾跟不少海外的優秀導演合作，亦曾演出自己滿意的作品，但仍有很多不足之處，隨着年月漸長，觀眾對她的期望及要求亦愈來愈高，因此未來的演藝路途仍然漫長。