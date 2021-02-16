被兒子詐型 溫碧霞推job回港度歲

經典角色受觀眾喜愛

Irene還爆兒子詐型，她說：「基本每天都有視像，但他仍好掛住我，甫見我回家即攬實我。在家隔離兩星期，每天陪着他，他不知多開心。沒見他半年，長大了又長高了。（老公呢？）老公都長大了，可能好耐無見，感情更好，正所謂小別勝新婚。（他們有否爭寵？）不會，兩個都好惜我、好溫馨，給我很多溫暖。」Irene沒透露這半年是否賺到盆滿缽滿，只說很充實，上了很多綜藝節目，反應很好，並說：「觀眾還喜歡我的《火玫瑰》和《封神榜》，說我演的妲己最深入民心、最好睇，成為觀眾心目中的經典。」

盼到美國探老爺奶奶

農曆新年後，Irene將再北上與張家輝合作由趙林山執導的歷史戰爭片《731》，之後回港籌備其電影工作室第3部電影《我們的18歲》，她亦會參演一角，暫定6月開拍。Irene的新年願望是盼疫情快些過去，大家健康快樂，可以坐飛機自由出入去旅行，她說：「已年許沒赴美國探老爺奶奶，今個新年也只能透過視像跟他們拜年。」

記者：柯美

攝影：孫華中

場地提供：信芯園農莊

化妝：Khaki Yan

髮型：Jay Ng @ salondelotushk