姜濤自嘲體弱不適合做男友

情人節開工對單身的姜濤沒特別影響，他稱對拍拖一事順其自然，暫未遇到心儀對象，身邊亦很少異性朋友，沒有人向他示愛，還自嘲體弱，奉勸大家不要找他這種人做男朋友。對於被經理人黃慧君（花姐）公開取笑性格悶，姜濤說：「認同，但平時不算，可能對住花姐時更悶呢！」

Jer情人節不敢送戒指

有拍拖的Jer表示不敢做媒人介紹女仔給姜濤認識，免他日有手尾跟。他稱因工作要遲一日才和女友補祝情人節，已準備了潮物送給女友，相信她會滿意，他說：「不敢送戒指，因意義重大，不可亂送。」

Anson Kong表示未有心儀對象，情人節亦沒有女孩相約，他說：「擇偶條件是可接受我當藝人，但圈外人較好，因為如看到圈中人伴侶拍親熱戲，我驚會呷醋。」

去年大豐收的姜濤準備開工利市頗花心思，他透露以雙位數至3位數利市讓同事抽獎。Anson Kong稱疫情影響收入，只預算4位數封利市；Jer則大呻隊友沒提醒他準備開工利市，唯有之後補派給同事。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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