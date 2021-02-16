4月至6月吉日 籲儲定人情 麥玲玲批馬國明有機奉子成婚

胡鴻鈞最旺女人緣

麥玲玲表示三人中胡鴻鈞最旺女人緣，命格滿盆財星，容易三妻四妾且會遲婚。胡鴻鈞被追問現在有沒有拍拖時，他尷尬地說：「我不知今日講這些，以為講事業，我不太相信旺夫，兩個人相處最緊要是性格合得來。」又透露以前讀男校，曾被同性朋友追求，但他後知後覺，以為大家只是好朋友關係。據報胡鴻鈞大年初一被目睹跟蔡思貝現身荔景祖堯邨，疑同行向長輩拜年，兩人又結伴離開，關係密切。

黎諾懿則大讚太太旺夫，而且是賢內助，「自從認識她之後，我的運勢一直好好，兒子出世後更好，有師傅說我需要水，我老婆正正屬水」。

「鐵馬家族」團拜 馬明失蹤

提起馬明，「鐵馬家族」成員鄭嘉穎、唐詩詠、黃嘉樂與林子善大年初二在大哥鄭嘉穎家食開年飯，過往馬明是「鐵腳」，今次卻不見蹤影。據悉當日（2月13日）是馬明47歲生日，女友湯洛雯陪伴慶祝，他未有跟「鐵馬家族」團拜。網民留言問：「二哥二嫂去咗邊？」也有笑言馬明「有異性無人性」。

另一方面，鄭嘉穎與太太陳凱琳在農曆新年假期享受家庭樂，前日情人節，陳凱琳放閃，公開坐在老公大髀的親密合照。

娛樂組