【開箱】《虹色病歷簿》高畑充希病人醫生集一身

台前幕後陣容強勁

《虹色病歷簿》上月21日首播，每周一集，至今已播4集，平均收視11.21%，成績不錯，在今季的日劇而言，成績屬中游位置，香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。女主角高畑充希拍過《鎌倉物語》及《Madam的神探大叔》等電影及劇集，屬「零負評」的實力派；其餘演員還有《不自然死因研究所》井浦新及《我想吃掉你的胰臟》北村匠海等。電影《神的病歷簿》深川榮洋執導，《虹》劇甚有其舊作的味道，單是劇名已有致敬之意。編劇岡田惠和前作包括《沙灘小子》及《守財奴》等，《虹》劇台前幕後可說陣容強勁。

故事講述內科醫生紅野真空（高畑充希飾）本在東京某大醫院工作。某日發現自己患上多發性肌肉炎症，無法在醫院繼續工作。偶然知道位處深山的「虹之村」有診所招募醫生，她於是隱瞞病情應徵並獲聘用。紅野真空到達後，村民熱烈歡迎。「虹之村」診所連紅野真空在內只有3名醫護，外科醫生淺黃朔（井浦新飾）及護士蒼山太陽（北村匠海飾）等同事對她都照顧有加。紅野真空很快便適應新居住及工作環境，但慢慢發現村民各有不同程度的長期病患，她的病情也被揭穿，村民沒有因此離棄她，反而與她一同面對。

溫暖感人卻欠新意

《虹色病歷簿》每集會講述不同村民的故事，首集是紅野真空如何適應新生活。第2集她病發，隱瞞一事被揭穿；患糖尿病的老村民前來看診，紅野真空以為對方只是普通感冒，老伯其後突然心絞痛入院，紅野真空因失誤而內疚，幸獲同事諒解。第3集講雜貨店老闆娘橙田雪乃（安達祐實飾）失智症發作，跑到診所表示忘記自己是誰，紅野真空與雪乃丈夫及其他村民，一起喚起她的記憶。最新一集講「虹之村」發生土石流，多人受傷，紅野真空等人到現場搶救，並帶出外科醫生淺黃朔到「虹之村」之前的工作及故事，原來其妻（佐佐木希飾）也是死於意外事故。

高畑充希近年主演的《當家姐姐》、《同期的櫻》、《過度保護的加穗子》及《Madam的神探大叔 》等都叫好叫座；今次她首度扮演醫生，早前受訪時稱是演藝生涯的第一大挑戰；其實劇中沒很多專業的治療或手術場面，反而集中在治癒心靈。高畑充希的角色討好，為人善良、細心，喜歡用不同顏色筆記錄村民的病歷，這也是劇名的起源。

《虹色病歷簿》探討病人如何積極樂觀面對長期病，溫暖感人，節奏卻略嫌慢；部分對白過長，亦令觀衆難以集中。類似題材的日劇早就有改編漫畫的《孤島診療所》，另外高收視韓劇《浪漫醫生金師傅》亦同樣是有關鄉村醫院的窩心故事，所以《虹》劇難言新意。