MIRROR成員牛年滿腹大計 Edan戀Anson Lo盼演技升呢 姜濤學日文靜待跟有村架純合作

姜濤、Anson Lo、阿Jer與Edan為剛踏入的牛年增添節日氣氛，親筆寫揮春，新世代的他們特別搞鬼，來個反傳統，以圖畫代替文字，畫完再以猜燈謎形式，互猜圖畫意思，創意十足。

鼠年初次到台灣拍劇的姜濤，對當地美食念念不忘，揮春特別以五更腸旺煲為藍本，畫上代表他的「桃」，寓意「桃花暢旺」；阿Jer所畫的略嫌簡單，自畫像一度被誤解無頭髮，他解釋畫的是「回應圖」，不是自畫像，但畫鴨又畫到似雞，被隊友取笑，他們更花了一段時間才估到揮春寓意「得心應手」。Anson Lo就真的以自畫像，取其名字中的霆字發音，同樣難估，最終要親自解釋寓意「亭亭玉立」；Edan則畫得簡淺易明，一看就知祝大家「一帆風順」。

姜濤希望MIRROR順利開騷

4子各自有牛年大計，姜濤稱去年最遺憾是原定計劃舉行的MIRROR演唱會，因疫情告吹，希望牛年可以順利舉行，但大前提是希望疫情快點過去，新一年曲風想有所變化，多點新嘗試。

至於桃花方面，沒想過要特別暢旺，都是順其自然。至於可會定下與最愛日本當紅玉女有村架純的合作日期？他說：「應該還有排，都係學吓日文先啦。」

阿Jer繼續發放正能量

阿Jer稱去年音樂上給予聽眾很多力量，牛年希望能發放更多正能量，助大眾無論遇上失戀、失業等不如意事，都有力量可以走下去。新一年盼以新曲風給樂迷驚喜，會考慮挑戰唱快歌跳舞，還有機會唱劇集主題曲。獎項方面明言不會追趕姜濤，認為獎項只是一個鼓勵。

Anson Lo希望牛年有更多劇拍，在演戲方面會加多點苦功。Edan慶幸去年能拍劇和參與綜藝節目，有很多機會，十分感恩，希望牛年工作機會陸續有來，最大嘗試是在新劇與Anson Lo挑戰男男親密戲。

Anson Lo習俗跪拜父母

成員間與家人過年方式大不同，姜濤自爆以前會提母親記得派利市，出道後每當農曆新年，母親都反過來提醒他派利市。Anson Lo每逢年初一都要和胞姐跪拜父母，要講很多祝福說話，直至父母滿意收貨，他們才可以企起身。

阿Jer稱母親在農曆新年會連續7日整同一款新年美食，還要他不停吃，所以農曆新年會好肥。Edan稱小時和家人在農曆新年會聚首搓湯圓，最記得時常搓出奇形怪狀，但長大後已很少機會這樣做，希望新一年再重拾這個親子活動，增進感情。

服裝：CERRUTI 1881（姜濤）

鞋：Christian Louboutin（姜濤）

髮型：Lydia Yung、Denny Ku @ Chic Private I Salo

化妝：Circle Chong 、Cori Wing @AnnieG.Chan Makeup

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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