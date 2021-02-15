楊洛婷再有喜 未知BB性別

楊洛婷表示在情人節這個象徵愛的日子跟大家分享好消息，他們的第2名情人即將來臨；其後在YouTube頻道發布宣布懷孕的短片。楊洛婷稱去年10月趁女兒返學後的空檔，跟健身教練上堂，但首次訓練後覺得不舒服及有反胃感覺，接女兒放學時更嘔吐，於是懷疑有喜。她找到過期驗孕紙驗出有孕，Tim第一個反應是不相信，她於是再自行驗了幾次，並再找中醫拿醫療級驗孕棒再驗，終證實懷孕。

楊洛婷表示今次懷孕的不適反應比上次強烈，首個月經常頭暈、作嘔、沒胃口、便秘，又因鼻敏感而失眠，要全日卧牀休息，體重下降，樣子似喪屍，朋友問她是否病了。她的害喜反應直至懷孕兩個月時才消失，胎兒亦比預期成長得快及強壯。楊洛婷目前不想知道胎兒性別，生仔生女沒所謂，期待BB出世一刻才知道。

Tim很開心這個新年有一個好開始，但疫情未過，太太這段時間佗BB要特別小心，他會特別照顧及注意安全。Tim表示收到老婆疑有喜一刻的反應是「Oh My God！No Way」，因為當時不太相信真的發生了。

娛樂組