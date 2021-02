新手媽媽忙得滿心歡喜 陳法拉鼠年尾誕「小米妮」

陳法拉與Emmanuel Straschnov結婚後,仍繼續演戲工作,與妮歌潔曼(Nicole Kidman)及曉格蘭特(Hugh Grant)在有線頻道HBO的迷你劇《無所作為》(The Undoing)合作,又參與Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), 跟梁朝偉合作。

B女有梨渦似媽媽

陳法拉去年在疫情下低調懷孕,跟老公的愛情結晶品日前出世,趕及做鼠年B女。昨日大年初三,亦是情人節,她在社交網報喜,上載與法籍丈夫Emmanuel Straschnov跟女兒手疊手照片,以及她懷孕時在海邊拍攝的單人照,留言說過去10個月是一段奇妙的旅程,充滿了未知、驚奇、愛和很多的快樂。作為新手父母,他們的內心是充實的,期待和這個小姑娘一起度過每一天。她還說:「10月懷胎真是不容易,但由看到B女的那一刻開始,就覺得什麼都是值得的。我們滿心歡喜地開始做新手爸爸媽媽喇!#情人節 #鼠年尾巴的寶寶 #小米妮 #happyvalentinesday #mylittlevalentine」

陳法拉回覆傳媒表示:「『小米妮』喺鼠年尾出世,順產,母女平安。似媽咪有很深的小梨渦。感謝大家的祝福,新手媽咪,所以也很忙,希望有機會盡快同大家見面。也祝大家牛年身體健康。」

馬浚偉買玉吊墜送契甥女

陳法拉的前夫薛世恒向傳媒表示:「恭喜發財!戥佢開心,恭喜!多謝大家!」

馬浚偉與陳法拉2007年拍攝劇集《舞動全城》結兄妹緣,往後經常合作,感情要好成契兄妹。馬浚偉留言祝賀契妹:「太開心了!恭喜妹!」他接受《明報》電話訪問說:「我都係剛剛知道,第一時間WhatsApp阿妹恭賀,她亦有回覆。我當然好開心,又做舅父了。我會買禮物送給BB,要搵一塊好靚、保平安的圓形玉吊墜,要傳統款式的。現在因疫情大家都飛唔到,我跟法拉說待她返香港時見面,才送給B女。」

圈中好友紛紛祝賀

鍾嘉欣、楊茜堯(楊怡)、陳敏之、陳自瑤、陳山聰等大批圈中好友留言祝賀陳法拉;鍾嘉欣恭喜昔日多次合作的拍檔榮升母親,陳法拉亦回覆稱鍾嘉欣是「超級媽媽」,有很多地方向她學習。楊茜堯替陳法拉開心,說:「祝BB快高長大,活潑可愛。」

娛樂組