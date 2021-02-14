【開箱】《考古奪寶》適合古蹟辦欣賞 「玩泥沙」認識歷史

二戰前發掘稀世珍寶

《考古奪寶》雖然根據John Preston的同名小說改編，卻是真人真事。由《別問我是誰》賴夫費恩斯（Ralph Fiennes）伙拍《大亨小傳》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演。講述1930年代末，在英國地方小型博物館幫工的Basil（賴夫費恩斯飾），受薩福克郡薩頓胡莊園女主人Edith的邀請，發掘莊園內的土墩。她一直相信一座座的土墩有特殊意義，尤其當中呈橢圓形的一個。Basil是薩福克郡人，從小在當地長大，12歲輟學到農場打工，卻自學成才，不但通曉多國語言，更熟悉天文、地理、考古學。他連同兩名工人，從1938年6月開始發掘工作，發現有盜墓者的痕迹；翌年夏天，二戰逼近，他發掘那個橢圓形土墩，發現內藏一艘船棺，並且相信那是比維京人更久遠的年代；看船棺的規模，估計有大量的陪葬品。

此時大英博物館和劍橋大學的專家已聞風而至，沒學歷的Basil被貶為挖掘工人，氣得拂袖而去。Edith的獨子Robert踩單車長途跋涉到其家，因Basil曾承諾教他觀星，還未實行，怎能遠去？後來Basil回到土墩繼續工作；考古團隊唯一的女孩Peggy，發現了第一個金幣，沒多久更發掘出超過250件古董，當中有權杖、珠寶、寶劍、銀器及錢幣，全都價值連城。據悉這批物品來自黑暗時期，羅馬人離開了英格蘭，維京人尚未抵達，這數百年間到底發生了什麽事？歷史學家所知不多，這批剛曝光的古物，提供了重要線索。過往歷史學家認為統治英格蘭的盎格魯撒克遜人較為落後，但剛出土的文物推翻了這種假設。Basil原是最先發現這批文物的人，大英博物館卻沒給他任何肯定。

部分角色與史實不符

《仙履奇緣》莉莉占士（Lily James）在片中扮演的Peggy，是考古學家，據報現實生活中正是原著作者John Preston的姑姑。他也是因此蒐集資料撰寫《The Dig》小說。不過有英國傳媒指出，片中很多地方跟歷史不符，譬如Peggy一角對考古很生手，事實並非如此；片中其夫Stuart很老成，現實生活中兩人是同窗，而且Stuart只比她大兩歲；編劇暗示Stuart是同性戀者，孤獨的Peggy後來戀上Edith在考古現場負責攝影的表弟Rory，這完全是虛構角色。指揮考古團隊工作的Charles，由現年66歲的堅施杜（Ken Stott）飾演，但其時Charles還不足40歲。至於嘉莉慕萊根扮演的Edith，原屬意53歲的妮歌潔曼（Nicole Kidman）演出，亦較符合原著人物的歲數，現年35歲的嘉莉顯得太過年輕；不過她有種憂鬱氣質，似乎又很適合這體弱多病的角色。

此片監製Ellie Wood表示，總覺得原著小說是關於Basil Brown這人物，「因為社會階級和學術圈的傲慢態度，他的重要貢獻多年來一直未獲肯定」。據報薩頓胡莊園發掘的文物在大英博物館陳列，卻一直沒提及Basil Brown，直到最近才改變。

片中Basil對Edith說，他的祖父是農民，對薩福克郡泥土的認識，都是祖父傳授的知識。Basil也曾向太太說，他從事發掘的工作，因為最擅長，而且是世代相傳的智慧，只要手執泥土，就知道它的來源地。Basil不在乎過去或現在，而是未來，讓下一代知道他們的歷史，與祖先有所聯繫；即使戰爭已逼近，發掘的工作也意義深重。