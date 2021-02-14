鄭嘉穎陳凱琳輪流吻兒子 陳豪一家五口拜年孻女尖叫

王祖藍嘟嘴扮牛搶晒鏡

王祖藍與李亞男今年結婚6周年，去年李亞男秘密誕下細女王海靜，組成四口之家。李亞男在社交網分享跟祖藍抱着大女王天韻的合照，祖藍嘟嘴扮牛搶鏡。另一張相是李亞男抱着細女，她吻B女一啖，相當溫馨。羅力威曬雨僑及女兒的合照，開心說今年新年家中多了個得意人仔。

陳豪與陳茵媺跟3名子女亦換上充滿喜慶服裝在桃花下拍片跟大家拜年，片中他們齊講「恭喜發財」和「牛年快樂」，當講完「牛年快樂」後，孻女Camilla突然尖叫幾秒，陳茵媺溫婉說：「Camilla」陳豪則望住囡囡說：「No no no no.」畫面搞笑。

陳柏宇偕妻女郊外餵牛

陳柏宇接受香港開電視節目訪問，與太太符曉薇及2歲半女兒陳羿辰到郊外餵牛，感受大自然。蔡少芬與張晉剛慶祝結婚13周年，育有3名子女。目前他們一家五口在上海度歲，今日大年初三適逢情人節，兩人放棄二人世界，跟兩名囡囡楚兒及信兒，還有兒子樂兒共度，過一個熱鬧的情人節。

娛樂組