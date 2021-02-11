【開箱】《前輩，那支口紅不要塗》 談一場辦公室三角戀情

主角名氣不及對手

《前輩，那支口紅不要塗》上月18日首播，至今推出8集，以全劇16集計算，劇情已走到一半，可是收視率卻每况愈下，由開播的2%到前晚跌至1.49%，刷新最低紀錄。收視未如理想，主角難辭其咎。路雲前年主演《意外發現的一天》，扮演由漫畫走入現實世界的神秘男子，憑英俊外表與「暖男」角色嶄露頭角，新劇再次擔綱，可惜叫座力不及競爭對手，且看同時段播出《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》與《L.U.C.A：The Beginning》，分別由金明洙與金來沅主演，名氣相差一線。

女主角元真兒曾演《Life》及《只是相愛關係》等劇集，尚未有令人印象深刻的代表作，知名度可想而知。男女配角分別是《Search》李賢旭及《綠豆傳》李主儐，同樣未成氣候。

辦公室戀愛有共鳴

《前輩，那支口紅不要塗》演員陣容難言強勁，幸好劇情紮實而且題材貼地。講述職場新鮮人蔡賢勝（路雲飾）對年紀比自己大的女上司尹松兒（元真兒飾）一見鍾情，賢勝在化妝品公司打拼兩年，成為松兒的得力助手，正當他打算向女方告白時，公司有女同事宣布婚訊，對象是另一部門的經理，原來兩人談地下情多年，為免影響工作，待戀情開花結果才公開。

賢勝此時才得悉，松兒對辦公室戀愛甚多顧忌，更發現女方與公司的品牌經理李在信（李賢旭飾）竟是戀人關係。正當賢勝打算放棄之際，得悉李在信背着女友一腳踏兩船，秘戀公司總經理李在雲（李奎翰飾）的胞妹李孝珠（李主儐飾），二人更計劃結婚，於賢勝家人經營的店舖訂購婚紗。賢勝將李在信的「賤男」行為告知松兒，可是女方反而指摘賢勝揭穿別人私隱。雖然松兒決定跟李在信分手，卻遭後者質問她是否移情別戀，松兒迫於無奈，唯有找賢勝假扮情侶，結果談出真感情。

劇集以辦公室戀愛及三角關係為主題，相信不少觀眾都有共鳴。劇名提及「那支口紅」，意指元真兒每次在辦公室偷偷去見男友時，都會先塗口紅，一直暗戀元真兒的路雲，得悉女方遭男友背叛後，不欲她再見「賤男」的心情。 路雲在新劇化身「年下暖男」，不止外表俊俏、個性開朗，又是富二代，角色設定無懈可擊。他在《意外發現的一天》扮演漫畫人物，演繹方式較為誇張，新劇明顯花了不少心思在對白發音上，而且表情動作也有進步。

角色設定完美無瑕

此外，路雲在劇中經常說出令人心動的對白，例如他目擊元真兒男友「劈腿」後，對自己說出「我無法收回我的暗戀」；其後元真兒表示不想利用路雲報復男友時，路雲承諾不會乘虛而入，舉動亦算窩心。導演李東允表示，路雲從外貌、身材、聲線都無可挑剔，很符合蔡賢勝的角色設定，並大讚路雲演出認真，優秀到讓人覺得這個世界不公平。

至於女主角元真兒在前作《請融化我吧》飾演性格爽直的電視台實習生，今次化身個性剛烈的商場女強人，擁有高超的領導與辦事能力，一直以為自己事業愛情皆得意，既有得力助手，感情亦算穩定，怎想到男友即將結婚，新娘卻不是自己，在下屬面前丟臉。在雙重打擊下，難得她仍沉着應對，不似一般韓劇為了美化男主角，只好矮化女性角色，令她們變得愚不可及，呆等男生救援。