《少年的你》入圍奧斯卡初選15強 台灣片《陽光普照》同爭最佳國際電影獎

第93屆奧斯卡頒獎禮共設24個獎項，昨日率先公布最佳國際電影、紀錄長片、紀錄短片、化妝及髮型設計、原創音樂、原創歌曲、動畫短片、真人短片、視覺效果合共9個獎項的初選名單，每項各佔10至15部作品。

雖說過去一年疫情嚴重打擊電影業，但今屆奧斯卡卻錄得史上最多238部作品報名角逐紀錄片獎，最佳國際電影亦有93部，當中代表智利的《The Mole Agent》及羅馬尼亞片《Collective》更同時入圍上述兩個獎項，反映戰况相當激烈。

陳可辛《奪冠》落選

由曾國祥執導、周冬雨及易烊千璽主演的《少年的你》，去年橫掃香港金像獎最佳電影、導演及編劇等8個獎項，有望在奧斯卡再下一城，跟台灣代表《陽光普照》齊齊入圍最佳國際電影的最後15強。至於其他亞洲候選電影包括韓國代表《南山的部長們》、日本《晨曦將至》及內地《奪冠》等，全部名落孫山。

《少年的你》講述飾演中學生的周冬雨在高考前夕，面對同班同學墮樓、易烊千璽遇襲等事故，反映校園欺凌等社會問題的故事。上映期間，有內地網民質疑電影改編自玖月晞原著小說《少年的你，如此美麗》，有抄襲日本推理作家東野圭吾之嫌，因此當電影入圍奧斯卡初選的消息公布後，微博即響起一片「感謝東野圭吾」的諷刺聲音。

《花木蘭》暫爭3獎

還記得王家衛執導《一代宗師》曾經躋身2014年奧斯卡最佳外語片的初選名單，可惜九強止步；至於最後一次代表香港入圍最佳外語片五強的是1993年《霸王別姬》，此片由陳凱歌執導，張國榮、鞏俐、張豐毅主演，但最終敗在西班牙片《愛的嘉年華》手下，且看《少年的你》能否作出「零的突破」？

內地女星劉亦菲主演、製作費高達2億美元（約15.6億港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》，在昨日公布的初選名單上，入圍原創音樂、原創歌曲及視覺效果合共3個獎項，至於此片能否同時獲得演技獎項等提名？下月15日便有分曉。