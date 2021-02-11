謝嘉怡陳楨怡郭柏妍送鼠迎牛 祝願人人有工開

談起農曆新年習俗，中英混血兒的謝嘉怡沒有被考起，她說：「我在香港成長，15歲才去蘇格蘭升學，我覺得中國過年氣氛比較濃厚，以前跟家人返內地拜年，會燒炮仗、放煙花、唱卡拉OK及打麻將，跟親戚一齊食飯，好熱鬧。」她還大爆爸爸同樣愛唱歌，日唱夜唱張學友的《還是覺得你最好》，這首金曲變成兩父女的「飲歌」，反而對中國賀年歌不太深刻。郭柏妍表示農曆新年與親友聯誼都是打麻將。在英國畢業的陳楨怡自小已學懂玩啤牌及「魚蝦蟹」，她說：「沒有賭錢成分，只是用籌碼玩，但覺得好得意、好有氣氛。」

謝嘉怡大年初一陪嫲嫲食飯

3名港姐談到入行後首個農曆年，有份參與無綫大型賀年騷演出，感受到熱鬧氣氛，她們說：「扮財神的胡楓及Bob（林盛斌）是我們𢭃利市對象，想沾他們的旺氣。」謝嘉怡表示過去一年疫情反覆，為安全起見，已減少與年邁的嫲嫲見面，但大年初一必定陪嫲嫲食飯補數。

陳楨怡幫媽咪整蘿蔔糕買年花

陳楨怡表示每年農曆新年前，她會幫媽咪去花墟買年花、封利市及炮製蘿蔔糕，年廿八洗邋遢會用碌柚葉冲涼，蘿蔔糕也食足一個月。不過疫情持續，限聚令下取消團拜活動，大表失落，她說：「我會跟家人食飯，買靚蘭花慰藉自己。」郭柏妍表示農曆年假除了陪家人，都會行山做運動，「我怕食太多變肥，上鏡不夠靚，食完飯行山，寓意步步高陞！」她又提到年輕時過年好多趣事，「小時候我已幫媽咪整蘿蔔糕，刨蘿蔔令雙手紅腫，但好好玩，又有得食；最難忘有年受細菌感染患紅眼症，對眼紅了近兩個月」。

郭柏妍率先拍劇與陳豪鬥戲

踏入新一年，郭柏妍運勢略勝一籌，獲安排在劇集《白色強人II》飾演驚恐症患者，跟陳豪做對手，「未入行已看他演的《公主嫁到》，好開心今次跟他合作，對方經驗豐富，飾演我的主診醫生，在演戲方面幫了我好多，不過未有機會試到他煮的咖啡」。她形容開工前有上網找資料，希望盡力做好。

謝嘉怡與陳楨怡齊聲說支持郭柏妍，她們也期待拍劇及主持綜藝節目，希望跟汪明荃（阿姐）、Bob及陸浩明合作搞笑，陳楨怡說：「阿姐好好人，之前我們上《娛樂大家》，她送保暖壺、暖包，又煲湯給我們飲。我們好開心。」謝嘉怡也積極上課學廣東話，以應付更多的新嘗試。

謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍昨午出席無綫活動，表示年初一會返公司做新春節目，跟財神一同派利市，私下她們可能相約到謝嘉怡家吃盆菜或打邊爐。雖然有個廚師爸爸，但謝嘉怡自言廚藝一般；她早前大懵遺失銀行提款卡，她表示幸有好心網民聯絡她，令提款卡失而復得。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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