新劇《L.U.C.A》收視無升跌 金來沅被指惡魔燒教堂

【明報專訊】《Doctors》金來沅伙拍《請輸入關鍵詞》李多熙合演韓國有線頻道tvN新劇《L.U.C.A.: The Beginning》，講述有超能力的金來沅與女警李多熙合力抗敵的故事。香港觀眾可透過「黃Viu」煲劇平台同步收看。前晚播出第3集，金來沅避開秘密組織L.U.C.A追捕，救走李多熙。後者醒來即襲擊身旁的金來沅，他只好「壁咚」李多熙阻止攻擊。金來沅表示失去剛才被追捕的記憶，李多熙則道出兒時曾與他相見，並稱當年金來沅的超能力令她父母雙亡。其後兩人合力尋找真相，找到金來沅兒時居住的教堂，修女聽到金來沅劇中角色名字「池伍」，即露出驚恐表情，指他是惡魔，曾焚毁教堂傷害多人。李多熙還查出其父也是L.U.C.A創辦人之一，負責人類研究，且是「製造」金來沅的人。第3集錄得5.8%收視，與上集相同，瞬間最高達7.3%。與《L.U.C.A》同時段播出的KBS新劇《暗行御史》，前晚播出第15集，收視為8.8%及12%，雖是同時段劇集收視冠軍，但較上一集微跌0.3個百分點。《暗》劇昨晚播出結局，且看收視會否回升。