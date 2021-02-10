糖尿病家人啟發 伙蔡頌思陳雅麗創業 唐貝詩推「安心曲奇」食無禁忌

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

女生對甜品一直又愛又恨，愛細味甜蜜味道中的幸福感覺，又怕多吃糖易長胖而煩惱。Lydia、Jocelyn和Allie是甜品忠實粉絲，但她們同樣為了一個重要原因，決心研究標榜以「天然糖、低碳水化合物、高植物油脂」製作的生酮曲奇，盼在農曆新年向親友拜年時分享真正健康心意。

Lydia的外婆、Jocelyn的祖母和外婆，以及Allie的父親，不約而同是糖尿病患者，她們留意到近年患者有增加趨勢，故研製低卡路里又不會提升血糖指數的「零罪惡曲奇」。Lydia解釋：「跟家人聚會食甜品，公公婆婆和要減肥的人，就只有坐在一邊望，沒有份食，市面上買到無糖甜品，但低碳的就好難有。我們的曲奇由杏仁粉代替麵粉做，所以不含澱粉質，即是低碳水化合物。用由植物提煉，沒有人造添加的赤藻糖醇做天然代糖，既有甜度又不太甜，不會影響糖尿病人的胰島素，所以食完不需要擔心有副作用。新年一齊過節，見面拜年，就可以一家人放心一齊食。」

「40億千金」親力親為

Jocelyn雖被封「40億千金」，但凡事親力親為，她明白外界普遍認為健康食品就等於不好味，為扭轉大眾以往觀念，研究了超過20個版本，收集不少試食意見後才改良成功，適合嗜甜又想喼弗瘦身的女生。

Lydia自爆想拍拖

Lydia、Jocelyn和Allie去年底首次創業合資搞網上曲奇生意，期望新一年產品更趨多元化，雖然未有時間表，不過她們其中一個目標，是開設門市。至於牛年願望，3人異口同聲希望疫情盡快過去，全世界都回復生活正軌，Lydia害羞說：「事業上希望生意有更好發展，個人感情上，我希望拍拖，識到好男仔。」

Allie目標做女強人

主攻內地拍戲的Jocelyn和Allie，希望來年事業有更多突破，Allie透露另與朋友夾份代理護膚品生意，期待事業上大展拳腳，向「商界女強人」目標進發。她說：「以前做演員，除了拍戲便不懂其他，求生技能是零。現在學習做生意，多了跟不同人相處接觸，都是一種學習。所謂戲劇源自生活，將生活經驗累積，運用於表演上，未來會演藝和商界雙線發展。」

場地提供：The Light Room Studio（Tsuen Wan）

髮型：Stone Ho（J'Glamour Hair Studio）

服裝：SUNCOO

髮飾：MOONDOVE（Allie）

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