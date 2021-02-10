稱李施嬅未婚夫心地善良有頭髮 「胡說八道會」姚子羚被催婚

避談是否與前度復合

山聰笑言本以為新年會很凍，故買了棉襖仔給囝囝，豈料新年很熱，所以穿來影完相就算。受疫情影響，山聰表示今年不會帶兒子外出拜年，「現在除了去打針，太太不給囝囝出街，始終小朋友不可以戴口罩，出街會有一定危險，所以新年反而是媽咪來我家拜年」。

姚子羚表示每年新年都會相約「胡說八道會」的好姊妹到豹哥（單立文）、豹嫂（胡蓓蔚）家拜年𢭃利市，「我們是非常不知醜，已被他們鬧了很多年」。山聰隨即取笑子羚：「李施嬅都搞掂，你快點啦！」子羚表示感情事隨緣，問到是否與前度Raymond復合？她轉移話題：「這天不講了。很開心李施嬅結婚。其實我們之前已知道她訂婚，但不知她昨（前）日公布婚訊。」子羚透露已見過施嬅未婚夫，盛讚對方認真工作而且心地善良，「會講廣東話同英文，有頭髮的，很惜施嬅，總之在施嬅心目中絕對靚仔、100分」；她又說將來可能會效法施嬅，結婚才公布。

陳山聰稱《金宵大廈》旺主角

山聰笑言不開心，連施嬅拍拖都不知，故得悉婚訊時很驚訝，立即向對方求證，「很替她高興，她一定行大運；其實《金宵大廈》很旺我們，拍第一輯時我結婚，現在拍第二輯輪到她，希望她快點生小朋友」。子羚亦表示施嬅很喜歡小朋友，相信都有計劃。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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