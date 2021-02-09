The Weeknd自資5460萬唱好超級碗

每年平均有逾億美國觀眾收看電視直播的超級碗決賽，今年受疫情所限，原本能容納6.5萬現場觀眾的體育館，只准約三分之一人進場。不過負責中場表演的The Weeknd絕不會「將價就貨」，長達14分鐘的演出，他由選曲、造型到編舞都貫徹去年專輯《After Hours》的概念，一口氣唱出《Starboy》、《Can't Feel My Face》、《House Of Balloons》及《Blinding Lights》等多首新舊作品，配合無間斷煙花綻放，極盡視聽之娛。

The Weeknd接受綜藝網站Variety訪問時曾解釋，《After Hours》專輯概念是諷刺荷李活的荒誕文化，例如把藝人塑造成「完美」偶像，於是由去年8月開始，他先以貌似撞車或家暴後的受傷模樣出席各大小場合，然後再以臉纏繃帶的造型亮相美國音樂頒獎禮；在超級碗中場表演的壓軸部分，請來過百舞蹈員以「繃帶臉」造型為The Weeknd伴舞，正好為《After Hours》整個演出概念，畫上圓滿句號。The Weeknd演出結束後，網上評價普遍讚好，多倫多市長亦宣布把2月7日定為「The Weeknd日」，表明家鄉以他為榮，當地居民亦會為他的表演打氣。

Miley Cyrus參與熱身表演

除中場表演外，昨日在超級碗決賽前夕，現場先舉行熱身表演，請來28歲女歌手Miley Cyrus跟樂壇前輩Billy Idol及Joan Jett輪流對唱；上月出席美國總統拜登就職典禮的22歲黑人女桂冠詩人戈爾曼（Amanda Gorman），亦再次以念詩方式感謝醫護人員抗疫有功。

雖然疫情肆虐，依然有不少歌影視明星親臨現場欣賞賽事，去年擔任中場表演嘉賓的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）昨日與未婚夫A-Rod（Alex Rodriguez）乘坐私人飛機到場；女歌手Christina Aguilera、Shania Twain、《完美巨聲幫》女星莉寶韋遜（Rebel Wilson）等亦是捧場客。

《鬼眼》導演新片《Old》預告曝光

美式足球超級碗廣告時段，一向是影視及商業巨頭的必爭地，然而在疫情下，今屆肯花錢宣傳的公司難與昔日相比，只有《狂野時速9》（F9）、《鬼眼》導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）的驚慄新片《Old》，以及Disney+的超級英雄劇《飛隼與寒冬戰士》（Falcon and the Winter Soldier）等預告片較為可觀。其中首次曝光的《Old》貫徹禮切沙也馬倫的懸疑手法，故事講述一家人到小島度假，其間身體突然急速衰老，彷彿一日內經歷了一輩子，背後蘊藏什麼秘密？

汽車廣告延續《幻海奇緣》經典

另一方面，《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）代言汽車廣告，以尊尼狄普（Johnny Depp）主演的《幻海奇緣》經典角色愛德華剪刀手的兒子Edgar身分登場，並請來《幻》片女主角雲露娜維達（Winona Ryder）再次演Kim Boggs一角，以母親身分看着Edgar生活處處碰壁，直至送他名車後，終讓他一嘗駕駛樂趣。