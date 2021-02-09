人妻朱千雪岑杏賢曬老公好處 湯洛雯被問婚期答到厭

節目以「嫁得好」為主題，朱千雪和岑杏賢先後跟醫生和金融才俊結婚。岑杏賢稱老公是朋友介紹認識，初時對他完全無興趣，了解後才發現他是極品，優點比她想像更多。朱千雪嫁給青梅竹馬的醫生，大讚與老公相處舒服，是值得信任的人，問她老公是否靚仔？她呆了3秒才說：「我覺得靚仔咪得囉。」朱千雪被網民封為女神，她自嘲入行8年沒有追求者，跟她拍劇的男演員也沒有聯絡電話，她拍拖後更堅拒拍接吻或性感戲。

強調馬國明未求婚

湯洛雯要求將來的另一半似她爸爸的性格，好乖又惜屋企，跟母親是一凹一凸，很配合。至於她跟馬國明是否一凹一凸？她說：「我鍾意講嘢，佢都會出聲，會話：『你鍾意啦』、『幾好吖』、『無所謂啦』、『激死我』咁囉。（被催婚好大壓力？）唔係好大壓力，係問到有少少厭，有少少答到呆咗。」她強調馬國明未求婚，訂婚一定公開。

麥玲玲稱如果女星在娛樂圈做到一線好紅的話，就一定不會嫁得好，因為兩粒星是相冲，除非結婚後急流勇退。4女的命盤所計，蔣家旻是最適合在娛樂圈發展，將來婚姻要嫁得遠，才能開花結果。

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