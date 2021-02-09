擇偶條件要風趣幽默 馮盈盈：個樣似林盛斌無問題

對於無綫有見習男編劇初步確診，曾與其接觸的10名同事被列為密切接觸者需隔離。馮盈盈表示不是密切接觸者，而且做足防疫措施，每日做快速測試，保障自己同家人。

薛家燕視像拜年最穩陣

薛家燕聽到有同事初步確診時一臉愕然，她坦言擔心，不過拍攝節目時都做足安全措施，亦隨身帶備消毒噴霧，為穩陣起見，已通知長輩今年未必親身往拜年，轉用視像形式。家燕姐覺得各區進行強檢是值得做的，相信市民都會配合。

記者：陳釗