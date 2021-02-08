與衛志豪3年情斷 阮兒買10棵桃花求姻緣

記者：鍾偉茵

阮兒是荷蘭籍「中越混血兒」，2006年參選香港小姐入行，演出數十部劇集，前年在《金宵大廈》演舞女莎莎一角受注目，還主持很多旅遊節目。2017年她與衛志豪爆出戀情，之後愛得高調；早前阮兒在訪問中談到經常生蛇，影響上鏡不靚沒有自信，幸獲男友衛志豪鼓勵，陪伴渡過低潮，兩人更被指已同居試婚。

搬離愛巢 獨自生活

阮兒昨日與白雲、尹詩沛、林偉、關伊彤及Kawaii等到元朗出席活動，透露近日忙於搬屋，問到關於衛志豪的事及快將情人節，她最初支吾以對，之後承認已分手，並說：「會單身過情人節，分開了一段時間，不涉及第三者，是和平分手。」

提到兩人之前感情穩定，阮兒說是很久之前的事，暫時分開冷靜，將來的事不知道，現在她已經習慣一個人生活，身邊有好多朋友陪及忙於工作。

期待與譚凱琪「SheShe」戀

有人提議她農曆新年買桃花旺一旺，阮兒聞言哈哈大笑說：「一棵不夠，要買10棵先得，因為做幕前要多人緣，希望所有事都好。」她現在寄情工作，3月拍攝無綫新劇《十八年後的終極告白2.0》，跟譚凱琪有段「SheShe」戀，她之前曾演過一次同性戀角色，據她所知應該沒有親熱戲，又透露角色有些變態，她非常期待。

白雲搭港鐵曾被非禮

同場的白雲穿性感低胸短裙現身，老公江俊霖陪伴在旁幫她影相，但她拒絕夫妻合照。她透露早前在北京拍戲，回港一個月，老公很支持她的工作。

對於台灣女星雞排妹（鄭家純）被性騷擾事件，身材豐滿的她直認由細到大經常被性騷擾，並說：「十二三歲開始發育，經常遇到這種事，試過在港鐵被人摸pat pat，我即時捉住佢大鬧及想報警，但被家人勸阻，最後被對方逃走了。」白雲稱遇性騷擾絕不會啞忍，要嚴懲這些人，否則會有下一個受害者，並強調她沒有做錯，不怕被指搞大件事。