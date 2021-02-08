《拆彈專家2》疫下上映無期 港片難復黃金時代 邱禮濤：老闆食大茶飯 失去茶餐廳

記者：柯美

攝影：劉永銳

邱禮濤執導、劉德華和劉青雲主演的電影《拆彈專家2》，原定去年聖誕與內地同步上映，受第四波疫情影響，戲院去年12月初被迫停業至今仍未重開，新片上映無期，但在內地累計票房近13億人民幣。

「每部戲的命都好獨立」

對於《拆彈專家2》仍未能在港上映，邱禮濤表示事前已覺上映無望，「是有點可惜，但不詫異。（就算可以上映，限聚令座位減半，會否擔心票房？）各種結果在腦中都有。（已完成導演責任，不理成果？）不會不理成果，每次開戲，都朝好成果方向去做，希望多些觀眾入場欣賞自己的作品，反應好與壞都想知」。

雖然上集成績甚佳，香港票房收逾2500萬，並獲7項金像獎提名；開拍續集，並未為邱禮濤帶來壓力，他自言亦不要給自己壓力，「每部戲的命都好獨立，壓力不應來自之前的口碑和熱潮，而是眼前那部戲如何拍到最好。（過去很多續集的成績都不及第一集?）沒想這些，我執導的《掃毒2》成績也不錯，我不介意拍續集，《拆彈專家2》在內地票房不俗，有好的故事，老闆又支持，不排除拍第3集」。

「以為自己食緊大茶飯」

受疫情影響，去年電影公司開戲步步為營，片量見新低，邱禮濤亦有兩部電影開不成，只執導了一部、監製兩齣，其餘時間為《感動她77次》等電影做後期。問到疫情可改變其想法？他說：「沒太特別改變，作好心理準備去接受更荒謬的東西，這個時代就是這樣。」

對於《拆彈專家2》出品人寰宇電影公司林小明認為即使疫情過去，香港拍片量也不會回到從前黃金時期、一年生產數百部電影的光景。1980年代出道、經歷過香港電影業黃金時代的邱禮濤用大茶飯和茶餐廳作比喻，解釋本土製作為何愈來愈少：「那個是矛盾，因為有個大市場（內地），老闆食大茶飯，明白的；但個個走去食大茶飯，就失去些茶餐廳的東西，培育不到新一代出來。以前沒有這個大市場，大家還可以博下本土市場，我們這些1980年代導演也是這樣孕育出來，但現在老闆沒興趣去搏這個茶餐廳；不過食大茶飯，輸一鋪都幾『甘』。」他有興趣去食「大茶飯」？他笑謂：「我以為自己食緊，我不揀飲擇食。」

「有很多人服侍你，唔好習慣」

說到香港電影前景，邱禮濤說：「雖然話現在比之前更加困難，但以前我們未知前景如何時，當日我們都覺得很困難，但都過咗啦。現在每年電影生產量不及從前，是有點可悲和唏噓，就算自欺欺人也好，我覺得起碼不要悲觀，永遠抱着希望 ，有得做就做，hope for the best，expect the worst。」

問他未來會否多拍本土低成本電影？邱禮濤表示能控制的話也想，最好拍完一部大製作，馬上拍部細製作：「不想變成習慣，我相信久而久之未必拍到，所以想盡快拍些細製作。（怕失去初心？）我為人是這樣，以前聽MP3機，可以開到12度，一般開6度，最多開到10度，不會開到最盡，驚去到最盡，有日想要再大聲點就無法得到滿足。其實很多時是一個慣性，我不想變成慣性；拍大製作當然有很多福利，但我不想成日浸在福利中。（太陶醉會迷失？）會的，忘記當初為什麼要拍電影，尤其在內地拍戲，有很多人服侍你，唔好習慣咗所謂台型，那種台型其實都好無型；點解我話青雲有型，因為他真的好有型，好難得。」

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