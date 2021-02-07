留院逾3個月 曾爆喊想死 余慕蓮情况改善 說話長氣又嬌嗲

林建明（大姐明）接受《明報》電話訪問稱，余慕蓮（魚毛）轉到九龍醫院時情况穩定，但仍要臥牀，在護士協助下可以跟朋友視像通話。大姐明稱第一次跟魚毛視像通話時，她因不能接受自己的狀况而爆喊說想死。她入院時沒想過情况會這樣嚴重，以為只是普通檢查，怎料留院逾3個月，曾昏迷及插喉。現在她不能進食，插喉又不能說話，令情緒低落，大家也鼓勵她要堅強起來，康復平安出院。

大姐明：佢努力做物理治療

大姐明透露魚毛最新情况已改善，大家不用擔心。前日早上魚毛致電給她時心情很好，她想通了，說開不開心都要過日子。由於魚毛要插喉輸營養液，她不能講話，醫院之前安排她每日一小時暫時除掉喉管，可以跟朋友通電話；近日魚毛獲准每日兩小時跟朋友通電話，一方面讓她跟更多朋友聯繫，而且要練習說話，她在護士協助下跟好多朋友輪流通話。魚毛近日精神好，更懂得找娛樂，用手機看電影。大姐明稱魚毛也要練習吃東西，能吃東西才有氣力，暫時她手腳乏力，很努力做物理治療。問到魚毛說話是否清楚？她笑說：「佢同以前一樣，好長氣，只有佢講不理人哋講什麼，還好嬌嗲呢！」魚毛恨出院，因她入院時沒有準備，留院逾3個月，家中事情包括交管理費、水電煤，還要出糧給外傭等要安排，早前吳麗珠已協助處理。魚毛希望農曆新年可出院回家過年，但現在坐着也要護士扶，要待體能有進步才可出院，希望可以在今個月內回家。

鄧達智曾勸魚毛不要心急

魚毛的好友鄧達智（William）很關心她的情况，他接受《明報》訪問，透露魚毛一個月前跟他視像通話曾經爆喊，他說：「醫院姑娘已經特別優待魚毛，可以在指定時段替她拿着手機跟朋友短暫視像通話。我大約一個月前跟她視像見面，她一見到我就好激動爆喊，可是想講說話都未能夠完整地講一句，要逐個字慢慢講，發音都不清晰。我有勸她不要心急，要等身體慢慢適應，康復才可以出院。」

William表示理解魚毛向來喜歡熱鬧，愛見朋友，可是因疫情關係，院方不允許朋友探望，故魚毛才會覺得悶；William稱準備稍後跟魚毛視像拜年。

記者：林蘊兒