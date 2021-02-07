梁榮忠被藝術打動出山做主持 梁嘉琪重返幕前：我無轉行

梁榮忠近年專心導演和編劇工作，他表示早已表明不再做幕前，但今次卻被節目打動決定復出，「因監製跟我講，今次節目的形式和主題是關於藝術，這正正在我生命裏佔有極重要的一個元素，加上整個團隊給我的感覺是很有心去做，所以便答應，如我不參與就真的有少少遺憾。而且我年輕時很多人說香港是文化沙漠，到現在仍有人講香港無藝術；我認為不是，香港近30年推動了很多藝術發展，只是缺乏一個好的渠道去接觸」。梁嘉琪覺得團隊有兩句說話講得很好，就是「我們幫觀眾搵節目，亦都幫節目搵觀眾」，他們希望能成為這橋樑。

在疫情和限聚令雙重打擊下，多個藝術團體表演、電影製作和舞台劇都被迫臨時取消或延期，但一眾藝術工作者仍謹守崗位，節目亦令他們感受很深。梁榮忠認為雖然這是一個危機，但也可讓大家反思，看清自己究竟有幾喜歡這行業，「如果真心喜歡的話，點都會頂下去，或者可能短時間轉行，遲些一定會再回來。如為錢，覺得轉行能掙多些錢便可揀另一條路，所以今次是讓大家反思的一個好機會」。

梁嘉琪佩服演藝同學不言棄

梁嘉琪表示之前有數名演藝同學演出舞台劇，因疫情關係做了幾場就停了，但他們稍後又有新的演出工作，覺得他們真的很堅，「因將來發生什麼事無人知，但他們覺得無理由現在就放棄，令我很佩服。這也反映了現時香港各行各業，未到最後一刻都不會放棄。」舞台劇演員陳湛文認為這是一個互相鼓勵的過程，他之前也看過一齣舞台劇，成個團隊無論面對情况幾困難，都堅持着「點都要繼續做」的信念，這對所有人來說都是很好的提醒和鼓勵。他又見到一些同業在眾多條件限制下仍繼續做，也不禁感嘆一句：「為了做戲，可以去到幾盡。」

可宜面對前輩無壓力

今次是4人首次合作，面對出名口才好、轉數快的前輩梁榮忠，3名後輩都稱對方很惜他們。梁榮忠亦大讚3人表現很好，「不是因他們在身邊才這樣說，最初監製找我時，已知拍檔名單，如我覺得不行已舉了手。每個人都有新人階段，如在萌芽階段便扼殺，這就是前輩的罪過，我只是在背後輕輕推他們一把，讓他們走自己的路，而且他們在各自領域已取得成績」。處男下海做主持的陳湛文笑稱連對方車尾燈都見不到，極有壓力，但亦可從中偷師。梁嘉琪離開無綫後，相隔近一年再當主持，她表示首日開工都有點緊張怕生疏，但團隊讓她很快入局。可宜就提到節目中的「即叫即做」3分鐘考演技環節，笑說面對3名演藝畢業的拍檔反而無壓力，因自己最差是理所當然，不過梁榮忠很犀利，每次都能好好把握3分鐘時間，又會給予他們意見，感覺好似上了一堂演戲課程。梁榮忠聞言笑說：「那要收錢了。」

梁榮忠：TVB要業績不要人情味

TVB近年常被人說無人情味兼欠缺尊重，令好演員走完一個又一個。梁榮忠說：「應該是說TVB幾時有過人情味？這不是對與錯的問題，作為一間上市公司，要的是有業績有交代，而不是人情味，我們在下面的當然覺得他們又炒人，但問心，換轉你坐老細位，你是否不會這樣做？如你都是這樣做的話，就無資格批評他們。（現在對TVB的感覺是否跟以前不同？）完全兩碼子的事，我在TVB是1990年代，成個世界的娛樂事業沒那麼蓬勃，但現在網絡是另一個世界，看的東西多了又快；以前TVB影響力的確好大，但現在扭開電視有超多選擇，模式已不同。」他表示已無戲癮，沒一個角色或製作想參與，而且年紀大了，體能應付不到，「演員要長期保持最佳狀態，但做導演有時偷雞個樣殘少少都可以，我現在對導演、編劇和監製的工作愈來愈起勁，可能是去到不同的階段有不同想法」。

梁嘉琪去年離開TVB，令外界有不少揣測？她表示跟TVB並非不歡而散，純粹到了一個年紀想尋求新轉變，所以完約便離開。她是演藝學院高材生，現時轉行網上賣衫，令人覺得有點可惜？她澄清並無轉行，只是去年受疫情影響，很多工作都取消了，希望今年有好開始，藉此節目告訴大家她回來了，亦想給大家看到更多不同的一面。

陳湛文：對演戲仍很飢渴

曾演出電影《三夫》的陳湛文表示想拍電視劇，因每個工作都是鍛煉和令自己進步的機會，對演戲仍很飢渴。可宜則走遍香港電視台及電台，只欠TVB。她說多年前仍效力有線時，TVB曾向她招手，但因舊公司給予她不少機會，故當時未有動心。

《周末8點半》播出時間：2021年2月6日起，逢周六8時30分於港台電視31播出。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com