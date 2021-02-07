【開箱】《帕瑪》陳腔濫調 瞥見非一般「父子」情

釋囚回鄉遇上另類男孩

《友殺機》費沙史提芬斯（Fisher Stevens）執導的《帕瑪》，講述Palmer本是美式足球員的明日之星，卻因殺人罪監禁12年後假釋出獄，從回成長地跟撫養他長大的祖母Vivian居住，並在學校覓得校工一職，準備靜靜地重過新生。怎料祖母家門外有住在旅行車的單親媽媽Shelly及年幼兒子Sam，前者吸毒濫交，Vivian可憐Sam，所以一直默默照顧。可是年邁的Vivian猝逝，Shelly不知所終，變成Palmer被迫跟Sam獨處。

Sam溫文、愛玩娃娃，被男同學嘲笑娘娘腔，受到欺凌；他跟童年同樣孤獨度過的Palmer，建立了親密宛如父子的關係。Palmer亦因此認識了Sam的老師Maggie，並展開新戀情。當一切美好之際，Shelly帶男友Jerry回來，藐視Sam陰柔的個性，社署復因接到舉報Shelly離家太久，有虐兒之嫌，派人接走Sam。Palmer欲成為Sam的合法監護人，卻因案底及Shelly在庭上的陳詞而不果。回到家看見Jerry再向Shelly及Sam施暴，Palmer盛怒下抱走Sam離開，致電Maggie時得悉Shelly已經報警，Palmer於是帶Sam返回住所並被捕。結局是Shelly醒覺，讓Sam跟隨Palmer生活。

影評人說得沒錯，《帕瑪》難言新意，單是兩個陌生個體所建立的父子情，已經不知道多少荷李活片拍過。《與狼共舞》奇雲高士拿（Kevin Costner）二十多年前主演的《完美的世界》（A Perfect World）已示範過一次，該片奇連伊士活（Clint Eastwood）自導自演，講述聰明絕頂的慣犯Butch逃獄後，打劫一個家庭，因為同伴不智，最終擄走了小男孩Phillip；過程中兩人建立恍如父子的關係。該片不但更曲折，也拍得比《帕瑪》出色，對司法制度漏洞，如何讓人錯過翻身機會，有更細膩描述。巧合地《完》片的男孩Phillip跟《帕瑪》的Sam，都是主流價值觀以外的特殊兒童，注定要走艱辛道路。只是Sam的角色設定更能回應當下社會，譬如性別認同；Phillip則成長在全女班家庭，缺乏父權形象參照，而且母親是耶和華見證人信徒，亦跟主流背向。

《帕瑪》拍攝期間其實曾鬧出軒然大波；兩年前積斯甸添布力接拍《帕瑪》時，跟《新宇宙威龍》謝茜嘉貝兒（Jessica Biel）已結婚7年，一直表現恩愛；英國《太陽報》卻圖文並茂指出，積斯甸在新奧爾良拍攝《帕瑪》期間，跟扮演老師Maggie的《闇影獵人》女星艾莉莎榮韋（Alisha Wainwright）公餘到酒吧不但拖手，更撫摸大腿，當時報道稱積斯甸難敵七年之癢；幸最後雨過天晴，謝茜嘉去年 7月再誕一兒，力證情未變。

唱而優則演曾掀風波

偶像歌手要轉型從來不易，積斯甸添布力若成功，能起示範作用；過去逾10年，不論在《社交網絡》扮演Napster創辦人Sean Parker，或是在《戀搞好朋友》和《潛逃時空》等主流電影，他都有不俗表現。遇到《帕瑪》的劇本，其實讓他有更大發揮機會 。好歌手大多是好演員，在此不贅；舉例說，欠缺感情演繹的旋律，怎會是感動人歌曲？

很多年前積斯甸添布力有份創作的《Where is Love》，是Black Eyed Peas（BEP）的名曲，積斯甸本人都現場跟BEP演繹過；《Where is Love》大概是千禧後最出色的流行曲之一，記得歌詞哀嘆世人受苦，尤其小孩子，向上帝求救求教，詰問到底愛在哪裏？在選擇角色方面，積斯甸沒忘記自己的音樂創作，更透過電影《帕瑪》忠實呈現，至少對於「父權」形象，他回應了。