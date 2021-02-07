《仙樂飄飄處處聞》男主角 享年91歲 基斯杜化龐馬逝世

據報基斯杜化龐馬離世時，跟他結婚逾半世紀的妻子伊玲泰萊陪伴在側；與龐馬合作了46年的經理人彼特（Lou Pitt）在聲明中表示，非凡的龐馬深愛且尊敬他的專業。曾稱永不言休的龐馬，在演藝路上確實從來未退。

戲路寬廣 晚年仍活躍

1929年在加拿大多倫多出生的龐馬，是家中獨子，求學時期接受鋼琴演奏訓練，高中開始對演戲發生興趣。1950年代初他到紐約百老匯尋求發展機會，擅演莎劇，從演超過70年；根據影視資料網站IMDB顯示，他拍攝的影視及配音作品逾200部。

1958年，龐馬演出薛尼盧密（Sidney Lumet）執導的《紅伶夢》（Stage Struck）開始進軍大銀幕；直到1965年演出《仙樂飄飄處處聞》（Sound of Music）後才真正蜚聲國際。《仙》片講述茱莉安德絲扮演的實習修女Maria，二戰前受龐馬飾演的鰥夫上校聘用，擔任其7名子女的家庭教師。Maria透過音樂跟孩子建立緊密關係，並戀上上校，兩人衝破障礙成為一對；婚後卻因德國吞併奧地利，不欲屈從在納粹德國之下的上校，於是借一場歌唱比賽，帶家人夤夜越過阿爾卑斯山逃亡到瑞士。此片叫好叫座，為龐馬帶來知名度，但他曾評論上校角色太過刻板，也不喜該片風格。

龐馬除兩奪東尼獎，亦有兩座艾美獎；電影作品更多不勝數，不論《大不列顛戰役》、《滑鐵盧之役》、《時光倒流70年》、《12猴子》、《驚天奪寶》等都可找到他的身影。他到晚年仍活躍幕前，遺作《無名勳章》去年才在港上映。龐馬戲路寬廣，聲線沉穩，曾為動畫《沖天救兵》、《老鼠也移民》配音。由於外形紳士，舉止優雅，更經常扮演富商、大文豪的角色。譬如在《霸王鐵金剛》（The Man Who would be King）就扮演英國詩人吉卜林（Rudyard Kipling）；在劇集《荊鳥》則變身狡猾的大主教；在大衛芬查執導的美版《龍紋身的女孩》，他飾演念念不忘侄女死因的富商；在《有你終生美麗》扮演納殊的精神科醫生；龐馬在《奪命煙幕》則飾演美國哥倫比亞廣播公司（CBS）著名記者華萊士（Mike Wallace），並贏得多個影評人組織的最佳男配角殊榮。

奧斯卡最年長最佳男配角

龐馬直到2010年才得到美國影藝學院青睞，憑《最後車站》（The Last Station）的俄國大文豪托爾斯泰角色，首度提名奧斯卡最佳男配角但飲恨；兩年後在《基爸愛留情》（Beginners）扮演喪妻後才出櫃的同志爸爸，終於把小金人一擁入懷，並且以82歲75日成為此獎歷來最年長的得獎者。他致謝時不忘展現幽默一面，對着小金人笑言，「親愛的，你不過比我大兩歲而已，怎麽不早點見到你？」2017年，烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《萬惡金錢》（All the Money in the World）上映前個半月，扮演富商的奇雲史柏斯（Kevin Spacey）爆出性侵少年醜聞，遂臨時找來龐馬補拍奇雲所有戲分，結果翌年獲奧斯卡最佳男配角提名，亦是歷來最年長（88歲）的候選男配角，雖然落敗，但已蔚為佳話。據悉龐馬開鏡前3天才準備，拍了9日已完成任務；他當時曾笑言希望記憶力還行，因為要很快把對白背熟。

龐馬經歷3段婚姻，跟首任演員太太譚美甘姆斯（Tammy Grimes）育有一女Amanda，但婚姻只維持了4年；第二任太太是記者，兩人結婚5年後各走各路。他承諾戒酒後，於1970年與同為演員的伊玲泰萊共諧連理至今。