【開箱】《我家的故事》 忘年戀vs父子情

非一般爭產故事

《我家的故事》由宮藤官九郎擔任編劇，他曾創作《池袋西口公園》、《對不起青春》及《監獄公主》等優質劇作。《我家的故事》講述觀山壽一（長瀨智也飾）本是職業摔角手，父親觀山壽三郎（西田敏行飾）卻是日本國寶級能樂師，後者年紀老邁，某日病危昏迷，與父親斷絕來往20多年的觀山壽一決定結束職業生涯，回家當繼承人。就在此時，奇蹟醒來的觀山壽三郎突然宣布，他要跟女看護志田櫻（戶田惠梨香飾）結婚，並由女方繼承遺產。

表面上，新劇是圍繞一個大家族的爭產故事，事實卻是，首集已明確指出西田敏行的繼承人選，一早屬意長瀨智也，加上後者亦願意肩負長子責任，因此長瀨智也如何由職業摔角手轉行做能樂師，以及父子之間修補關係，才是劇集重點。

劇中父子相處過程，可說有笑有淚，例如首集講述西田敏行病後行動不便，雖有看護照顧，但因戶田惠梨香仍未取得專業資格，某些過多身體接觸的工作，包括洗澡及換尿片等，結果就落在長瀨智也身上。首次為父親洗澡，當然雞手鴨腳，雖然場面惹笑，卻能表達父子玉帛相見時，難免感到尷尬。劇中又提到，長瀨智也兒時經常與父親一起觀看摔角比賽，礙於父親威嚴，甚少稱讚兒子，為博老父誇獎，才當上摔角手。

阿伯殺手的悲哀

除了父子情誼，劇集亦探討長者生活及社會問題。西田敏行獲院方安排接受認知障礙測試，起初他仍自信滿滿，自覺還很「精靈」，當被要求數出平常愛吃的蔬菜名稱時，一時間卻數不出來，結果被評為輕度級別，令他十分沮喪。

另一方面，西田敏行行動不便，日常生活需要別人照顧，雖然他有4名子女及養子，最終還得依靠看護，正好道出老有所依並非易事。提到扮演看護的戶田惠梨香，首集講她與西田敏行一見鍾情並計劃結婚，但第2集已經踢爆戶田是「阿伯殺手」，曾與3位時日無多的長者拍拖，藉此獲得巨額回報。

西田敏行子女揭穿她是騙子，戶田解釋自己並沒做壞事，反指受騙長者都是孤獨老人，因被子女遺棄，幸得她用心關懷，好讓他們臨終獲得快樂，從而掙取金錢回報。這一幕正好讓年輕人反省，騙徒雖然利用長者謀財，真正原因卻是他們缺乏家人關愛所致。

西田敏行最出色

本劇是戶田惠梨香婚後首部作品，一改幕前柔弱形象，不時對着西田敏行「放電」，展現可愛一面；長瀨智也為了演活摔角手，不惜增肥28磅，又留長髮及鬍鬚，跟平時TOKIO主音形象判若兩人。據悉他在3月約滿後將離開尊尼事務所，這是他離巢前最後作品，難怪不顧形象，放膽豁出去。

說到底，本劇最出色的是西田敏行，演活長者無助與淒慘現實，但又不會過分煽情，而是以輕鬆幽默方式演出，十分討好。在第2集中，西田敏行得悉戶田惠梨香並非真心喜歡他後，首次經歷失戀，但因記性不好，不足一小時已忘記傷痛，繼續與戶田有說有笑，令人笑中有淚。