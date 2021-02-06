捲性騷擾風波 開記招被踩場 翁立友含淚求雞排妹告上法庭

娛樂組

雞排妹得知翁立友開記者會，她突然現身會場，引起混亂，傳媒爭相採訪她。雞排妹坐在傳媒區第一排，初時未有回應傳媒提問，反而在社交網開直播；翁立友經理人稱這是說明會，不是公審會，要求雞排妹離開。雞排妹說：「我想聽他說什麼？我是當事人，我們兩個人都是當事人。」由於雞排妹不走，記者會遲遲不開始，唱片公司一度宣布改以直播方式。雞排妹對翁立友不願意出來感到很遺憾，稱不是要鬧場，說完便結束直播起身離開。

調虎離山 待雞排妹離場即開記招

原來翁立友方面採用調虎離山計，在雞排妹離開後，翁立友才出來開記者會。雞排妹得知立即折返，但被拒在門外。她無奈問為什麼不敢跟她見面？不敢跟她對話？翁立友在記者會上一臉憔悴並雙手合十。唱片公司表示之後不會再對外發表聲明，一切由律師處理。

翁立友：連想自殺權利都沒有

翁立友表示沒有躲起來，只是無奈反覆回想這次性騷擾事件，思考性騷擾定義，他原本以為謠言止於智者。他坦言這段時間過得不開心也不舒服，他不是不勇敢面對，認為自己是「受害者」，為何要出面解釋此事件。他稱事件非他引起，他從未想過自己會身陷性騷擾疑雲，重申從來沒有對任何女性或男性有不舒服的舉動，若對方覺得有被他傷害，可以請對方提告，還他一個清白。他表示是一個單純的藝術表演者，現在他想哭，但連哭的空間都沒有。他稱母親擔心得每天以淚洗面，感到對不起母親。他感到自己連想自殺權利都沒有，他反問：「為何沒有權利？」他體會人言可畏。翁立友提到自己有兩個夢想，一是工作順利，二是娶老婆成立家庭，成為一個清白的理想伴侶，但此事重創他的夢想。他再稱自己在此事中是受害者，沒有做過任何性騷擾事件。翁立友的經理人懷有9個月身孕，她曾用咪苦勸雞排妹離場。事後有傳她一度感頭暈及身體不適，要救護車送院，吃了藥已平安回家。

雞排妹受二度傷害要求道歉

雞排妹對翁立友自稱「受害者」發表5點聲明，指對她造成二度傷害，表明不會提告，只要一個道歉。雞排妹在聲明中表示到記者會是想尋求直接對話的機會，不想再被誰挑撥離間，只想勇敢面對，動機單純。她不提告的原因，是相信這事件可以在台灣社會有一個反思機會，而不是一宗犯罪行為，她要的是一個道歉；翁立友在記者會以「被害人」自稱，對真正的受騷擾者是二度傷害，是更嚴重的惡意，她絕無憑空誣陷翁立友的動機。

杜汶澤發文撐女方

杜汶澤昨日在社交網發文撐雞排妹，他說：「香港人有難的時候，家純為港人發聲，我們都覺得她很勇敢。但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄，我心裏很難受。可能你會覺得她的處理手法不是你心目中的所謂成熟，但如果一個懂得耍手段的人，又怎會為社會不公而衝動呢？」

曾被指擁抱壓胸 曾國城呼冤

雞排妹曾指被一名主持大哥擁抱壓胸，令台灣藝人曾國城捲入其中。曾國城回應稱冤枉，說可能他的肚子比她的胸部再大一點，他對任何人都一樣，如果雞排妹對他的表達友誼方式覺得不舒服，可以直說。