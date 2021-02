祖狄羅艾迪烈梅尼驚傳確診 《怪獸與牠們的產地3》英國片場爆疫停工

【明報專訊】《哈利波特》外傳式電影《怪獸與牠們的產地》第3集(Fantastic Beasts and Where to Find Them 3)都算多災多難,去年開鏡至今,先有原作者羅琳(J.K. Rowling)被指言論涉歧視跨性別人士,再有主角尊尼狄普(Johnny Depp)陣前易角,日前更有演員確診而被迫停工,矛頭直指艾迪烈梅尼(Eddie Redmayne)及祖狄羅(Jude Law)。