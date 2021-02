笑謝天華講慣普通話 林文龍：搵佢拍劇要請人配音

【明報專訊】謝天華昨日為林文龍主持的節目《同你「限聚音樂」唱談男人心》任嘉賓,兩人合唱《我的快樂時代》和《That's Why You Go Away》。謝天華與林文龍昔日合作劇集《皆大歡喜》成為好友,私下相約唱卡拉OK,也試過一起登台,不過自從離巢無綫就減少合作,但偶爾會敘舊。