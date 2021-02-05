周星馳舊愛于文鳳入紙註冊結婚 嫁創興銀行後人廖駿倫

娛樂組

現年49歲的于文鳳與65歲廖駿倫拍拖逾10年，一直對感情事極為低調。兩人感情穩定，于文鳳跟周星馳的官司去年底終於告一段落，她與廖駿倫亦決定攜手展開人生新一頁，入紙註冊結婚。

擬結婚通知書曝光 于文鳳「多謝」

于文鳳與廖駿倫的擬結婚通知書昨日曝光，于文鳳與廖駿倫報住同一地址，于文鳳未有填寫職業。婚姻一欄，廖駿倫填離婚，他前妻是香港紗廠老闆王統元的外孫女梁煒，結婚10多年育有3名子女，2001年離婚。廖駿倫過往曾與劉嘉玲、李麗珍及嚴淑明傳過緋聞，離婚後是城中鑽石王老五。結婚喜訊曝光，于文鳳回覆傳媒說多謝。其他則不作回應。有稱于文鳳與廖駿倫不會大搞婚禮，貫徹低調作風，私下找律師進行簽紙結婚儀式。

與周星馳拍拖13年 分手打官司

于文鳳出身名門望族，父親是香港建設集團創辦人兼前主席于鏡波，據稱家族擁有逾30億財產。于文鳳處事能幹，是商界女強人。1997年她與周星馳相戀後，在周星馳建議下辭去工作，全職受薪成為周星馳的投資顧問。兩人拍拖13年，於2010年3月分手。去年周星馳就于文鳳要求賠償投資佣金一案出庭時，他表示分手是于文鳳先提出，2010年7月他看見一篇報道，知道于文鳳有新男友，才確信于文鳳跟他分手。

周星馳當時在庭上表示跟于文鳳的關係由情侶慢慢抹淡，變成朋友，最後再轉差，就變成朋友都不是。他談到于文鳳找到一個喜歡的人，都替她開心。

廖駿倫家族資產逾百億

當時傳媒拍攝到于文鳳的新男友就是廖駿倫，兩人十指緊扣又搭膊頭好親密。廖駿倫畢業於牛津大學法律系，善於金融投資，家族資產逾百億元，跟于文鳳出身背景相近。