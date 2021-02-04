【開箱】《哥斯拉大戰金剛》預告 小栗旬是關鍵人物？

「怪獸宇宙」邁向新紀元

經過《哥斯拉》、《金剛：骷髏島》和《哥斯拉II：王者巨獸》之後，華納兄弟與Legendary兩大電影公司攜手打造的怪獸三部曲終告一段落，象徵以哥斯拉及金剛為首的「怪獸宇宙」（MonsterVerse），亦正式邁向新紀元，難怪《哥斯拉大戰金剛》的地位，已被部分影迷視為另一齣《復仇者聯盟》般重要。

上集講到哥斯拉大發神威，不單殺退宿敵「三頭龍」王者基多拉，更令地球其他異獸如摩斯拉及拉頓等，臣服於牠的無敵姿勢下。從《哥斯拉大戰金剛》預告片段可見，人類對於這頭超級巨獸的恐懼程度，已達到忍無可忍地步，決定採取「以夷制夷」手段，從骷髏島運送金剛出公海，期望後者能夠擊敗哥斯拉。

問題是，無論哥斯拉抑或金剛取得最後勝利，人類依然要面對餘下巨獸的威脅。因此預告片一開始，導致香港人爭相走避的原因，或許正是解決問題的終極答案：機械哥斯拉（MechaGozilla）。還記得在上集壯烈犧牲、扮演日本科學家芹澤博士的渡邊謙嗎？戲中他為喚醒哥斯拉而潛入深海引爆核彈，今集出現的小栗旬，正好跟他有密切關聯。

首次進軍荷李活的《銀魂》小栗旬，新片扮演芹澤博士的兒子，雖然在預告片中只佔一個鏡頭，卻提供了無限想像空間，讓粉絲從中推測劇情，包括他跟對付哥斯拉的秘密組織「君主」的關係；另外，從小栗旬身後的巨型屏幕可見疑似機械哥斯拉的設計圖，以及「電池系統」等字樣，相信他與這頭機械巨獸，將會成為今集故事的關鍵。

電影玩具準備同步開售

在《哥斯拉II：王者巨獸》結局的某個畫面，已曾預告機械哥斯拉將會出現，結果不負眾望。另一證明它存在的線索，則是網上瘋傳今集推出的玩具樣板，亦提早泄露了機械哥斯拉登場的秘密，問題是它對人類來說，究竟是敵是友？至於其他新登場怪物包括「戰蝠」（Warbat），以及前作出現過的「爬骨獸」（Skullcrawer）亦會再度亮相，相關玩具亦已準備就緒，只待電影開畫，便將同步開售。

預告片出現另一疑團，正是關於金剛的身形變化，在前作《金剛：骷髏島》牠只是一頭32米高的原始巨猩，然而在《哥斯拉大戰金剛》卻變成120米高、足以跟哥斯拉平起平坐的超級怪物，究竟在兩集電影之間的留白位置，發生哪些足以令牠再度進化的奇事？

《哥斯拉II：王者巨獸》由米高德格堤（Michael Dougherty）自編自導，雖然粉絲叫好，票房卻未如理想，全球累收3.8億美元（約30億港元），成績不過不失；今集他只編不導，換上《死亡筆記》導演阿當榮格（Adam Wingard）操刀，預告片拍得相當吸引，哥斯拉與金剛在中環開戰一幕更拍出現代美感，至於全片水準是否一樣出色？下月自有分曉。