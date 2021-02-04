Netflix角逐金球獎影視合共42獎 《曼克》6提名領先

《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導及其父積芬查（David Fincher）編劇的《曼克》，除獲提名戲劇類最佳電影、導演、劇本及配樂外，加利奧文（Gary Oldman）及雅曼達施菲（Amanda Seyfried），亦分別入圍角逐最佳男主角及女配角。加利奧文將在影帝獎項迎戰《The Father》安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、《藍調天后》卓威博士文（Chadwick Boseman）、《金屬之聲》列斯阿曼（Riz Ahmed），以及講述冤獄和尋找司法公義的《The Mauritanian》塔哈拉謙（Tahar Rahim）。

女導演天下 趙婷入圍

入圍戲劇類最佳電影，除了講述經典電影《大國民》編劇過程的《曼克》外，還有《浪跡天地》、《The Father》、《超犀女王》（Promising Young Woman）及《芝加哥七人案：驚世審判》。《芝》片艾朗索堅（Aaron Sorkin）分別會在最佳導演及劇本獎跟《浪跡天地》趙婷對戰；《浪》片法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）將在戲劇類最佳女主角，迎戰《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby） 、《超犀女王》嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）及《The United States vs.Billie Holiday》安哲雅黛（Andra Day）。

沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）除了憑《芝加哥七人案：驚世審判》角逐最佳男配角外，亦以《波叔出城2》在音樂或喜劇類跟《畢業舞會》占士高登（James Corden）等爭影帝。

值得一提的是，今年角逐最佳導演的女性人數反勝男士，除趙婷外，還有《邁阿密的一夜》雷珍娜京（Regina King）及《超犀女王》艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）。至於最佳外語片方面，沒華語片入圍；講述韓裔移民尋找美國夢的《Minari》因英語對白不足被拒角逐最佳電影後，入圍爭外語片。《靈魂奇遇記》、《1/2的魔法》、《古魯家族2：霸器新時代》、《飛奔去月球》及《狼行者》（Wolfwalkers）則入圍角逐最佳動畫。

頒獎禮分東西兩岸舉行

第78屆金球獎將於香港時間3月1日早上舉行，大會前日稱將由《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）及《酒中見真情》愛美寶拉（Amy Poehler）拍檔主持，這是兩人繼2013至15年連續3屆後再度合作，不過金球獎破天荒首次分東西兩岸舉行，天娜菲會駐守紐約，愛美則在頒獎禮傳統舉行地點的加州比華利山希爾頓酒店；到底頒獎嘉賓及入圍者會否親臨東西兩岸現場，還是仿效去年9月艾美獎視像和現場雙線舉行，暫未有消息公布。據報分東西岸兩個頒獎場地，對金球獎而言是首次，但早在1950年代，好幾屆奧斯卡已有此安排。