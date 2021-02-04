開咪重提患驚恐症歷程 李珊珊墮深淵獲鄭秀文拯救

被途人嘲大隻喚肥婆

首集節目前晚播出，珊珊在節目中透露患上驚恐症初期，經常感呼吸困難，突然心跳加速，甚至眼前出現雪花，她曾向不同專科求診，後來經轉介看精神科專科劉英傑醫生，才知道患上驚恐症。珊珊稱其堅強性格是患病成因之一，她說：「由18歲入行以來，遇到不如意事都會自己去頂，尤其這行很高壓，我不硬淨，怎可以企出來，時間耐了，負面情緒儲太多就爆。」珊珊患病後深居簡出，有次外出時遭途人指指點點：「嘩，乜你現在咁大隻，肥婆咁。」珊珊雖然感到非常失落，但明白真正愛護她的人會聆聽和理解，所以不需要介懷其他人想法。

荊棘滿途 獲好友扶持

在醫治驚恐症期間，珊珊最感恩是得到身邊好友支持和體諒，第一個要多謝一定是鄭秀文，她說：「是她將我在深淵拉出來，是她鼓勵我『不用驚，就算行一步退兩步，我們都一齊行。』我覺得她是天使帶領我，由深淵行出來都是荊棘滿途，所以我很多謝她。」珊珊還要多謝古天樂、甘比（陳凱韻）、林保怡等圈中好友，在最艱難時扶她一把。

娛樂組