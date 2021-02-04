台語歌王翁立友籲雞排妹受污辱告上庭 鄭家純哭訴被指炒作 告贏都無人信

由司法主持正義

獲得第20屆金曲獎「最佳台語男歌手」的翁立友捲入雞排妹被性騷擾風波，他昨日在社交網發聲明：「潔身自愛是我的信念，任何人的權利，尤其是女性權益，被欺負了，遭受污辱了，我們都為她感到惋惜。雞排妹，若感覺自己的權益受損，我們力挺她提出控告，替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持。保護女性是我們大家的責任，希望新冠病毒的疫情趕快過去，讓大家新年團圓，過着更開心，健康的生活，慈悲無敵感恩。」他還上載照片留言：「各位朋友不好意思，讓大家擔心了。」

目前沒打算提告

雞排妹昨日出席劇集記者會，被問到翁立友力挺她提出控告，她回應說：「我把當天發生過程如實講出來，對方想做什麼，不關我的事。」她目前沒有打算提告，原因是她多年前曾告過媒體，過程讓人太惡心，她不想在痛苦事上再被這樣對待。

對於被質疑不提告是在炒作新聞？她聞言氣憤說：「在台灣如果你被騷擾了，說出你的不舒服，你就會被這樣對待。說真的就算我告贏了，甚至我自殺了，不相信我的人就是不相信。」

被追問證據 落淚反擊

問到雞排妹會否拿出證據？她激動說：「證據？公關公司不是替老闆道歉嗎？這就是證據。我沒必要誣衊一個歌手，賭上名譽，我為什麼要炒作新聞，每個月我上幾篇新聞，是新聞需要我，以後不要報道我，我都無所謂。」她最後表示只希望加害者不要猖狂，受害者減少被騷擾的機率，並感嘆兩性平權還有進步的空間。

雞排妹之後接受訪問時，稱其實每講一次就難過，表示已經講得很完整，還是不斷被追問細節，她忍不住喊出來反問：「到底做到哪裏才夠，我到底講到哪裏，我是要示範到哪裏，才符合大家期待？」

娛樂組