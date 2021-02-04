與錢嘉樂《獎門人》結緣 湯盈盈期待曾志偉回巢炮製好玩騷

盈盈表示老公錢嘉樂一直在港，之前稱要返內地工作，但她說不要去，隔離時間長，又不知何時回來，「有些朋友的老公回內地工作，整年見不到，不想他離家太久。他這段時間教兩個女中文，帶她們行山」。盈盈透露嘉樂稍後在港開戲，劉德華有份主演，她為見偶像曾自薦做茶水，但老公驚她失禮故拒絕。可有從老公口中得知曾志偉是否農曆新年前在無綫履新？盈盈笑說有偷聽到，好像是；她說只要志偉有需要，老公必定幫手。她期待志偉炮製更多好玩節目，若再開《獎門人》系列，她一定參與，「他們到時一定搵班後生女，我要操弗鬥贏她們。希望疫情好轉，一班人出外玩，我同嘉樂是拍《獎門人》識，特別有回憶」。

太太旺夫 袁文傑婚後多工作

袁文傑忙拍《愛‧回家》和《黯夜守護者》，稍後或入另一劇組，新年在工作中度過，故日內先跟太太張潔蓮、外母等吃團年飯。笑言其妻旺夫，婚後帶挈他密密接工作？他笑說：「是的！生肖很重要，我屬猴，她屬龍，我們很夾。」他特別答謝粉絲花心思，印製他夫妻倆肖像的利市封送給他們。對於婚後首次派利市，他自言入行多年，過年都有派利市習慣；反而太太很嚮往被人叫「袁太」，感覺較大，不過他都很開心和期待。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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