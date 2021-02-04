已恭喜香香再懷胎 廖碧兒不急找伴侶：現在先搵錢

「獎門人」曾志偉返無綫出任高層，林曉峰被問會否幫手？他說已恭喜志偉和王祖藍 ，這世界沒有事不可能，但他目前在ViuTV有很多工作。

夏雨跟黃奕晨首次父子檔上節目，夏雨更是首次現身ViuTV。夏雨有看兒子主持的ViuTV節目和演出的《理想國》。黃奕晨說逼爸爸一齊睇《理想國》，都怕醜和尷尬，夏雨稱兒子表現ok，認為永遠有進步空間，他再演《溏心風暴》也有改進地方。問夏雨現在忙什麼？他說：「乏善足陳，製作全部停頓，公司在馬來西亞有院線，已一年沒戲上！」黃奕晨早前被影到與王頌茵行花墟疑拍拖，他否認稱跟王頌茵和譚凱倫是好朋友，經常結伴去街。是否未揀定誰做女友？他笑說：「有得揀咁好？衰過一次唔怕咩？先專心工作。」夏雨自言沒八卦兒子的戀情，認為他已長大，管不來，順其自然。

記者：柯美