再度有喜 為兒子添弟妹 岑麗香迎牛年「小腰果」

岑麗香（香香）是2010年國際中華小姐及2009年溫哥華華裔小姐冠軍，加入無綫後火速被力捧成為劇集女主角。她於2016年12月與Joshua在溫哥華結婚，前年3月為老公誕下兒子Jacob，之後大部分時間專心湊仔及照顧家庭。去年2月曾拍攝劇集《寶寶大過天》，完成後繼續享受家庭生活。

估計懷孕7個月

香香低調再度造人成功，昨日她在社交網報喜，留言：「Hi Baby Cashew #小腰果多多指教」她上載挺着孕肚與老公Joshua、兒子Jacob及腹中BB的「一家四口」合照，Jacob攬着媽媽的孕肚，香香與丈夫望向兒子流露幸福笑容。另外還有3張香香的單人靚靚孕照，露肩又露腿，十分性感。香香肥胎不肥人，手腳依然纖瘦，是索爆靚媽。看她的孕肚已相當大，估計懷孕約7個月。看來她去年6月拍完《寶寶大過天》後，便努力造人。

圈中好友紛紛祝賀

香香開心三年抱兩，只透露為腹中BB改乳名「小腰果」，暫時未公布BB性別。昨日聯絡香香，截稿前未有回覆。明日她會出席公開活動，屆時會跟大家分享懷第二胎的心情。大批圈中好友，包括胡定欣、陳凱琳、龔嘉欣、陳自瑤、姚子羚、李佳芯、倪晨曦、鄭欣宜、蔡思貝、陳山聰、陳煒、朱千雪等留言恭喜香香再做媽媽。香香好姊妹王君馨祝福她順利誕第二個BB，與老公家庭美滿。李亞男則替香香開心，希望BB健康成長。

娛樂組