伊雲麗素活認遭Marilyn Manson性虐

2007年，當時只有19歲的伊雲麗素活公開承認跟Marilyn Manson拍拖，估不到這是噩夢開始，「當我年輕時被他洗腦及操控，往後數年一直被他施虐」。伊雲麗素活2016年自爆曾遭舊愛性侵及虐待，但一直隱瞞對方身分，就算網上傳聞施虐者是Marilyn Manson，她都保持沉默，何以昨日突然態度急轉？「我已受夠活在報復、誹謗和勒索的恐懼中，因此必須指證這危險男人，避免讓更多人受苦，我願意跟所有受害者站在同一戰線。」

Marilyn Manson隨即發聲明否認有關指控：「明顯地，我的表演和生活一直惹起極大爭議，對於近日的報道，已嚴重扭曲事實，我與志趣相投的伴侶在彼此同意情况下維持親密關係，無論其他人如何或為何歪曲我的過去，都是無法改變的事情。」