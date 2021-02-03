下半身受傷被何依婷轟炸式慰問 胡鴻鈞自誇好腰好腎好男人

記者：陳釗

攝影：劉永銳

胡鴻鈞右腳受傷撐拐杖現身，笑稱受傷過程很低B，透露日前在流浮山拍完外景，因為環境很黑，不慎踩落水氹，當刻聽到「啪」一聲，已心知不妙，工作人員即刻幫他敷冰，但最終要去醫院照X光，發現骨裂，未知幾時康復，醫生叮囑他要多些休息和少郁動，劇組也很好，拍他的文戲先。胡鴻鈞笑說：「我現在只是上半身做戲，下半身少用。不過我是好腰好腎好男人。」

演新版「初哥哥」「君好」有壓力

問何依婷可有照顧拍檔？她笑說：「他受傷後我已經無窒他，還很愛惜他，他一出事我就不停傳信息慰問他，問了幾小時，問到他煩，問我問夠未。」胡鴻鈞打趣道：「其實她最緊張我會影響拍攝進度。對不起，我會快點康復。」

何依婷即賣口乖，讚前輩胡鴻鈞轉數快，所以不敢跟對方鬥嘴。談到《十》是經典劇集，重拍觀眾難免會將他們跟原版「初哥哥」張智霖和「君好」佘詩曼比較，胡鴻鈞直認壓力一定有，希望盡力演出一個新版本。何依婷則表示有翻看前作，但不是參考，希望找出對比，加入自己的元素。

林穎彤伍富橋重新了解

昔日緋聞情侶林穎彤和伍富橋，劇中有段可歌可泣的愛情故事，二人台上笑稱會重新互相追蹤對方Instagram（Ig）。他們大方一同受訪，林穎彤表示很榮幸演繹「汪海琳」這個經典角色，恭喜伍富橋可跟她合作，雖然之前大家已有三四個月無聯絡，但再合作無尷尬，劇中二人還有不少親熱戲，有咀有攬。

為何還不重新追蹤伍富橋Ig？林穎彤說：「劇中講我受他傷害，為了投入角色暫時不follow住，待拍完抽離角色，他追蹤我，我便追蹤番他。其實我知他有偷看我Ig。」伍富橋笑說本身打算拜神儀式後重新關注林穎彤Ig，因想擇個吉時，解釋之前少跟對方聯絡是因合唱歌宣傳已完，他又忙拍劇。問二人今次合作可有機會做回好朋友？林穎彤笑言：「給些時間我們又再了解一下先，劇中我一時好慘、一時很甜蜜，就快精神分裂。」

余德丞否影健康有問題

余德丞日前評述足球賽被指樣子殘爆，健康狀况令人擔憂，他強調身體無事，大家不要無謂揣測，解釋當日因要評述澳洲球賽，由於本身不熟悉，所以前一晚花了些時間做資料蒐集，搞到睡不夠，加上只化了淡妝和現場燈光影響，才影到他樣子好像很攰。

余德丞說：「可能大家先入為主以為我有事，其實我非常健康，還經常跑步，醫生都說我可安心運動和工作。黑眼圈是因兒時有哮喘所致，醫生都話無得救，輸在起跑線，我都怕被定型是孱仔。」余德丞表示現已可以拍劇，亦跟公司溝通過，由客串開始做起，希望之後有多些劇拍。

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