【開箱】《異能特工》 失憶「兇手」尋找真相

為刪走記憶早有準備

《異能特工》開場是大雨滂沱的黑夜，女子在倫敦千禧橋醒來，手和衣服都有血漬，旁邊有七八具屍體，均戴有手套及血肉模糊。她對於為什麽在這裏及事發經過，完全記不起來，只想迅速逃離現場。在簡陋的酒店度宿一宵，從口袋裏發現了信件，簡略告訴她名叫Myfanwy，記憶已被刪除，而且千萬不要相信任何人。另外，她從自己大腿內側發現很多𠝹傷的疤痕，似乎以前有自殘習慣。

翌日Myfanwy按信件指示，到銀行的保險庫，她身上有兩條鑰匙，紅色可開啓載有恢復過往身分資料的箱子；藍色的鑰匙則會給她新生活。不過她入保險庫之前被打暈，醒來時一名男子欲向她打針迷暈，此時Myfanwy以超能力擊退男子，他昏倒淌血，死狀跟千禧橋上的屍體相若。另一襲擊她的女子按下警鐘，匆忙間Myfanwy只能用紅色鑰匙開啓保險箱，拿走文件袋，並返回原來住所。

過往的Myfanwy知道有可能被刪走記憶，所以早有準備，包括寫下信件及自錄片段，向自己介紹從前的生活。她原是英國政府名為Checquy的特別部門組員，全都有異能；上司Linda一直很關顧她，第二把交椅的 Conrad與內政大臣Jennifer有染，後者亦掌管Checquy。其他有超自然力量的同事，還包括三男一女的兄妹，四人分享同一腦袋。千禧橋的案件，Checquy出動調查。Monica是來自美國的特工，發現死者中有她的前同事兼男友，於是要求加入調查，卻處處受阻。Myfanwy要發掘Checquy的秘密，以及找出到底是誰抹去了她的記憶。過程中她同時保護了擁有超能力的人，避免他們墮入人口販子圈套，並揭開了自己和過去的真相。

全劇8集僅一季結束

《異能特工》全劇8集，逢周一釋出新一集，本月22日會播出結局。此劇改編自澳洲作家Daniel O'Malley的同名小說，最初《吸血新世紀》原著作者Stephenie Meyer亦參與製作，但拍了首兩集後，在創作方面跟劇組意見分歧而離隊。監製麗莎澤威林（Lisa Zwerling）和嘉倫雅瑟（Karyn Usher）分別炮製過《仁心仁術》及《逃》等劇集。至於扮演Myfanwy的愛瑪格林威（Emma Greenwell），拍過電影《響尾蛇之吻》。《凹/凸容醫》祖莉李察遜（Joely Richardson）和《鐵甲奇俠2》女星奧莉花文尼（Olivia Munn）分別飾演Linda和Monica。

此劇早於2019年中已在英美播出，而且表明沒有第2季。從首3集看來拍得算緊湊，起碼會想追看下去揭開Myfanwy的身世，而且暗示千禧橋兇案很大可能是她的所為，但為何會被刪走記憶？另外她重新上班的首天，「四胞胎」同事表示之前她喝醉，所以跟他們有過一夜情，但到底是其中一人還是四人同時（他們一腦四軀體）？Monica的男友為何兩年前突然失蹤，並陳屍千禧橋？得在之後的劇情尋找答案。