黃大仙祠取消頭炷香 變則通 黃夏蕙年初一扮牛魔王趕走瘟疫

娛樂組

黃夏蕙到黃大仙上頭炷香已成習慣，2003年她上香時因太擠擁，假髮被人撞甩，這一幕在新聞報道的直播曝光成為熱話。她以生肖造型往上頭炷香也跟此有關，因為她上香時不單被人整甩假髮，又被香燒燶假髮。她想到戴帽保護假髮，初時是戴生肖帽，後來愈扮愈認真，以生肖造型亮相亦成為採訪焦點。

攬牛公仔留言：路不轉人轉

昨日黃大仙祠公布年三十晚取消上頭炷香的活動，夏蕙姨在社交平台上載攬牛公仔的照片留言：「路不轉？人轉。」她稱雖然無得上頭炷香，不過香港老百姓不要失望，為令大家在無奈的時刻帶來希望，她已安排在年初一下午穿牛魔王衣著為香港市民上香祈福，希望在人間！

「年初一上香一樣是頭炷香」

夏蕙姨接受《明報》電話訪問，問她生肖造型上頭炷香「斷纜」是否失望？她笑說：「傻瓜！我年初一上香一樣是頭炷香。今年意義重大，我扮牛魔王大戰疫情，要將疫情趕走。」夏蕙姨已準備了牛魔王的服裝，屆時會有鐵扇公主相伴。問她因疫情令傳統儀式不能進行是否可惜？她稱疫情影響全世界，連平常生活也受影響，限聚令下傍晚6時不能堂食，她工作後也沒有地方用膳，只能回家吃飯。

疫來順受 沒想過移民

夏蕙姨說：「現在是『疫』來順受，不單止我一個人，全世界也是這樣，實在沒法子。（是否政府安排不妥當？）安排梗係唔好！若安排好，就唔使我哋咁辛苦；唔戴口罩要拉，多人聚集也要拉。」

夏蕙姨有家人在美國，問她是否想移民到美國生活？她稱到美國只是探家人、抱孫，自己最喜歡香港，沒想過要離開。她又說牛年的願望是人人健康、有工開，有疫苗時她會第一個去打，保護自己也是保護別人。