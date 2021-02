【開箱】《邁阿密的一夜》 抗爭者聯盟圍爐夜話

改編舞台劇 「阿里」成為拳王

《邁阿密的一夜》改編自甘鮑華斯(Kemp Powers)2013年的舞台劇劇本,跟同樣在今個頒獎禮季節大放異彩的《藍調天后》一樣,都是講述黑人的抗爭,由於原著是舞台劇,所以對白較多。值得一提的是,甘鮑華斯另一作品、彼思動畫《靈魂奇遇記》(Soul)剛好亦於去年聖誕在Disney+上線,風頭甚盛。《邁》片講述《河谷鎮》伊萊哥利(Eli Goree)扮演的卡修斯克萊(Cassius Clay),在邁阿密對戰李斯頓(Sonny Liston),勝出並以22歲之齡成為重量級拳王;三名好友:《先見之明》京士利賓阿迪(Kingsley Ben-Adir)飾演的黑人民權領袖麥爾坎X(Malcolm X)、《東方快車謀殺案》里斯利奧當(Leslie Odom Jr.)扮演的「騷靈天王」Sam Cooke,以及《隱形客》艾迪斯荷治(Aldis Hodge)飾演美式足球員占布朗(Jim Brown),在汽車旅館為克萊舉行派對慶祝。

所謂派對,沒有衣著性感的女郎陪伴,沒有滿堂賓客,由於麥爾坎是穆斯林,連酒也欠奉,只有藏在Sam Cooke結他箱子的一小瓶,以及冰箱裏的雪糕。近兩小時片長,像是一場黑人為身分及未來路向的思考與辯論。

故事設定在1964年,當時美國民權和反戰運動風起雲湧,四主角都是名人,依然飽受歧視。兩場戲交代了黑人就算怎有名氣才華,那個年代還是因為膚色受到羞辱;Sam Cooke是名利雙收的歌手,來到紐約獻唱,面對全場白人賓客,他出場時已走了三分一人;當翻唱《Tammy》,客人竊竊私語說怎也覺得不及Debbie Reynolds的版本。占布朗當時是首屈一指的美式足球員,回鄉省親,跟白人世交打招呼,只能在門口的陽台會面,看來態度親切,又說以他為榮。當占布朗提出若有疑難,他可入屋內幫忙,白種老人隨即若無其事說,「黑鬼不能入內」;說來坦白,連不好意思的意識也沒有,占布朗呆立當場。

惟經濟自由 方享真正自由

四人圍爐夜話,有兩場戲的「討論」很精彩;其一,麥爾坎說黑人在生死存亡之際,批評Sam Cooke只懂唱靡靡之音。然後從行李拿出黑膠碟播放其時剛崛起的卜戴倫(Bob Dylan)名曲《Blowin' in the Wind》,質問Sam為何來自明尼蘇達州的白人小子能寫出如此出色的抗爭歌曲,而且知音者眾;Sam身為黑人卻從沒藉音樂為同胞發聲?Sam當時的反駁是,抗爭不一定宣之於口,並以旗下藝人Bobby Womack為例,所寫的歌曲《It's all Over Now》被滾石樂隊(Rolling Stones)看中,翻唱後登上英國流行榜冠軍,這幾名白人小子之後每次巡迴演唱會唱一次,版權收入都會進黑人Bobby Womack的口袋,這不就是黑色經濟圈的威力?

其二,麥爾坎承受了不少壓力,一方面被FBI調查,跟伊斯蘭組織也不咬弦,準備另起爐灶,克萊本準備追隨他加入伊斯蘭組織,因而有被背叛的感覺,曾一怒之下跟Sam離開房間。此時占布朗指出,黑人之間也會有深淺膚色之別,總是相近膚色的人走在一起;占布朗直說麥爾坎是較淺膚色的一群,這類人有時比白人更難獲得黑人認同,占說:「你強迫別人接受所謂的『明確立場』,真的是想向白人證明什麽嗎?還是你想向黑人證明?」占為Sam辯護,認為麥爾坎不應批評他做生意的方法;占說Sam是他們當中唯一不用靠白人支薪,唯有完全的經濟自由,才能真正自由自主;而且面對惺惺作態的白人時,Sam從沒有忘記當中的歧視。

後來傳媒聞風而至,麥爾坎跟克萊外出見記者,後者宣布改信伊斯蘭教,並改名阿里(Muhammad Ali)。Sam告訴占布朗其實他也注意到社運的事,所以當聽到《Blowin' in the Wind》時很生氣,惱恨自己怎麽一直沒寫出這樣的好歌,並正在醞釀創作。

電影尾聲,麥爾坎的家園被縱火,卻完成了自傳;Sam首次公開唱出有關抗爭的歌曲《A Change is Gonna Come》。最後字幕打出麥爾坎在自傳所述:「現在是烈士的時代,如果我成為烈士,那是為了兄弟情誼的志業,那是唯一能拯救這國家的志業。」麥爾坎1965年2月被槍殺,終年39歲;不過片中沒提及33歲的Sam比他早兩個月離世,而且同樣是謀殺;至於拳王阿里,5年前病逝;唯一仍在生的是後來加入影壇拍了不少電影的占布朗。

此片虛實交錯,對白密集,雷珍娜京雖然初次執導,但技巧不錯,活用鏡像,而且4名主角也交足功課,難怪在爛番茄影評網站超過八成好評。聚焦麥爾坎與Sam這銅幣兩面的人物,更製造出不俗戲味。