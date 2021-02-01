引退40年 電視台播告別演唱會 山口百惠登熱搜榜

文：蘇珮欣

日本NHK電視台為紀念山口百惠退出演藝界40年，1月30日下午3時多播出兩個多小時特備節目，重溫山口百惠的告別演唱會。據悉NHK從未原封不動播放任何歌手的演唱會，可見電視台對她的重視程度。

告別騷專輯重新上架

NHK所播放的是山口百惠1980年3月宣布引退後，同年10月5日於武道館舉行的告別演唱會。她演出期間換上多個造型，獻唱多首人氣歌曲。最後一幕，山口百惠穿上白色長裙，唱出曾被張國榮翻唱成《風繼續吹》的《道別的彼端》，她獻唱完畢後，多謝樂迷支持，接着一邊流淚一邊將手上白色的咪高峰放在地板，隨後轉身離開，踏上升降台後她回眸向樂迷揮手，此場面至令仍讓不少樂迷難忘，由於太過經典，因此亦有不少後輩模仿。

據日媒報道，節目播出期間，山口百惠的名字在社交媒體Twitter及日本搜尋網Yahoo同時登上熱搜榜冠軍，大批樂迷留言大讚山口百惠漂亮、可愛，稱她的演出十分精彩。

今次NHK播放山口百惠的最後演唱會，帶動她告別騷專輯及影碟的銷情。日本多間唱片店將山口百惠的相關專輯及影碟重新上架，放在店內當眼位置。音樂串流平台也將她的告別個唱的歌單上架，供樂迷重溫。

白色咪高峰 兒子當玩具

據報當年山口百惠用來演唱最後一曲的白色咪高峰，至今仍收藏在家中，其子三浦祐太朗曾透露，他兒時經常與胞弟拿這支珍貴的咪高峰玩耍。

另一方面，《週刊文春》引述三浦友和的訪問，大談引退後山口百惠的生活，稱她一直很了解兩子的才能，當初二人想入行做藝人，她未有阻撓，只在旁關注。三浦表示一家四口關係很好，經常一起燒烤、唱卡拉OK及演奏樂器。據報山口百惠與三浦友和現時享受半退休生活，夫妻經常拍拖看電影，山口百惠最喜歡的是科幻片和恐怖片。